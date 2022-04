Cynthia Rodríguez da detalles de su escapada romántica con Carlos Rivera

La pareja de famosos han estado vacacionando juntos/Foto: Soy Carmín

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera han logrado mantener su noviazgo en un bajo perfil, a pesar de que ambos son dos grandes celebridades de la televisión mexicana. Sin embargo, eso no es impedimento para que de vez en cuando, uno de ellos hable de lo feliz que es su relación, y esta ocasión, fue la conductora de TV Azteca quien dió detalles de una de sus escapadas a la playa con Carlos.

Durante la sección “Los expedientes secretos mortales” del programa Venga La Alegría, Cynthia habló un poco de uno de sus más recientes viajes con su famoso novio, quien forma parte de las filas de Televisa. Fue el compañero de Rodríguez, “El Capi” Pérez fue el que hizo la pregunta clave a la conductora:

“¿Es cierto que mandaste cerrar una playa para hacer el ‘delicioso’”, preguntó El Capi, a lo que ella rápidamente comenzó a reír y dijo: “Ojalá. Es mentira, la playa no se cerró, la playa estaba sola, que es muy diferente”, contó Cynthia Rodríguez sobre sus pasadas vacaciones.

Cynthia Rodríguez revela cómo fue su cita con Carlos Rivera

Los famosos no comparten fotos juntos en las redes sociales/Foto: Publimetro

"Era una tarde maravillosa, bonita, romántica, bebidas, relajados y de repente volteo para todos lados y dije ah caray no hay nadie entonces me dijo (Carlos) ‘quieres pasear por la playa’ y entonces caminando habían unas rocas bonitas, solitarias, no se podía desaprovechar el momento”, explicó bromeando la ex académica en el matutino.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, desde hace varios meses se ha rumorado que Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera ya tienen planes de boda y de tener un bebé, algo que ha llegado de emoción a los fanáticos, aunque podría traer algunos cambios en las carreras de ambos.

¿Cuántos años de relación tiene Carlos Rivera y Cynthia?

Los ex académicos llevan un noviazgo de varios años/Foto: Heraldo

Cynthia y Carlos llevan más de cinco años de noviazgo. La pareja se conoció en el 2005 y, aunque ambos proceden de La Academia, el cantante de 36 años de edad participó en la tercera generación del reality show, mientras que la conductora de 37 años participó en la cuarta generación.

Durante varios años fueron amigos, hasta que en 2015 comenzaron a surgir rumores de romance entre Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera, pero ambos han decidido mantener lo más privado posible su relación.

