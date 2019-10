Cynthia Rodríguez brutalmente criticada por sus "piernas flacas"

Cynthia Rodríguez se ha convertido en una de las conductoras favoritas de la televisión mexicana, y es que a la ex académica le encanta mostrar toda su sensualidad cada vez que puede, sin embargo, este primero de octubre se mostró en un conjunto que no le favorecía del todo, pues fue criticada por los internautas.

Y es que en la imagen publicada en el Instagram de Cynthia Rodríguez, la conductora de Venga La Alegría y de Todo Un Show, se dejó ver con un mini vestido color beige, pero con una telilla transparente, con un decorado de mariposas, y unos tacones del mismo juego, que la hacían lucir muy sensual, salvo por un detalle, de acuerdo con los internautas.

“Mi look de hoy en @vengalaalegriatva Amé mi vestido”, publicó Cynthia Rodríguez como pie de foto de su publicación en Instagram.

La actriz, conductora y cantante recibió más de 21 mil likes en menos de 3 horas de haber publicado la fotografía, sin embargo, aunque la mayoría de los comentarios fueron positivos, algunos hacían referencia a sus “piernas flacas”, pues en la posición en la que posa no se aprecian unas piernas totalmente de ensueño.

“Como que te hace falta trabajar pierna en el gimnasio, no uses vestidos tan cortos si no tienes mucho qué lucir”, fue uno de los comentarios negativos que recibió.

Sin embargo, a pesar de recibir comentarios negativos, Cynthia Rodríguez fue defendida por sus verdaderos fans, quienes aseguraron que ignore los comentarios de haters, pues se ve hermosa con cualquier cosa.

“Todo lo que te pongas se te hermoso”, “Eres guapísima “, “De por si eres hermosa pero muy bonito vestido”, fueron algunos de los comentarios positivos a Cynthia Rodríguez.

La sensual conductora, cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram, y de hecho son muy pocos los que le faltan para llegar a los dos millones de followers, quienes seguramente se deleitaran con sus candentes imágenes.

