Cynthia Rodríguez ¿Ya quiere ser mamá? estos son sus planes a corto plazo

Cynthia Rodríguez estuvo de invitada en el programa Pinky Promise junto a Karla Díaz, este especial para youtube, en donde platico que está más enamorada que nunca de su novio Carlos Rivera, con quien lleva varios años de relación, y que incluso está pensando en formar una familia con él.

La conductora de Tv Azteca explicó que el cantante es el amor de su vida, y está totalmente segura de ello, por lo que está lista para lo que venga, y no teme esconder cuanto lo ama, aunque mantienen un bajo perfil.

La conductora del programa Venga La Alegría dijo que aunque su vida suele ser muy hermética y guardar todo para sí, ahora por primera vez dijo que le encantaría ser mamá, y que podría ser más pronto de lo que esperamos.

“Claro sí, sí, me encantaría (embarazarse), sí es un plan que tengo y no tan a largo plazo porque tampoco es un plan que digas me voy a esperar cinco años, no, es un plan que tengo pronto“.