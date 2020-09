Cynthia Nixon sugiere actriz para sustituir a Kim Cattrall en Sex and the City 3

Cynthia Nixon sugiere actriz para sustituir a Kim Cattral en Sex and the City 3

Si todavía hay alguna esperanza para Sex and the City 3, Cynthia Nixon tiene algunas ideas sobre quién sería el mejor para reemplazar a Kim Cattrall.

Mientras aparecía en Watch What Happens Live de Bravo el martes por la noche, Nixon, quien interpretó a Miranda Hobbes en la exitosa serie de HBO, dijo que su coprotagonista en Ratched, Sharon Stone, sería una elección "totalmente sorprendente" para reemplazar a Cattrall como Samantha Jones.

"Creo que Sharon sería por supuesto totalmente increíble", dijo Nixon, de 54 años, al presentador Andy Cohen. "Kim era increíblemente genial como Samantha, creo que Sharon lo haría totalmente suyo".

Sharon Stone, quien estuvo en el mismo show junto con Nixon y Sarah Paulson de Ratched, respondió inmediatamente: "No me enteré de eso, pero cualquier momento en que pudiera tener la oportunidad de trabajar con Cynthia sería un honor para mí", según Vanity Fair.

Stone da vida a Lenore Osgood en la serie, en la que trabaja junto a NIxon y Paulson

"Pero también escuché a mucha gente decir, incluida la propia Kim Cattrall, que si tuviéramos una cuarta mujer diferente, tal vez esta vez sería una mujer de color", continuó la actriz. "Y creo que eso también sería asombroso".

Sin embargo, estuvo de acuerdo en que una mujer de color también sería un paso importante para la película, si alguna vez llegara a buen término. "Creo que es correcto", respondió, cuando Nixon mencionó la posibilidad.

Cattrall ya le dijo adiós a Sex and the City

En octubre de 2018, Sarah Jessica Parker, de 55 años, quien interpretó a Carrie Bradshaw, anunció que los planes para Sex and the City 3 se frustraron oficialmente cuando Cattrall, de 64 años, se negó a regresar para una tercera película.

En algún momento se mencionó que la saga continuaría sin Catrrell y con su personaje muerto

"Pasé la línea de meta interpretando a Samantha Jones porque amaba Sex and the City", dijo Cattrall a The Guardian el año pasado. "Fue una bendición en muchos sentidos, pero después de la segunda película tuve suficiente".

La estrella de Filthy Rich también afirmó que supuestamente se había enfrentado a un "acoso" cuando rechazó el reinicio.

"No podía entender por qué no me reemplazarían por otra actriz en lugar de perder el tiempo acosando", agregó. "No significa no."

A pesar del drama fuera de la pantalla, Cattrall le dijo recientemente a People que recuerda con cariño su tiempo con la franquicia de Sex and The City.