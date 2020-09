Cynthia Nixon revela que los comentarios de JK Rowling afectaron a su hijo TRANS/Foto: The Boston Globe y El Resaltador

Cynthia Nixon ha hablado sobre los polémicos comentarios de JK Rowling. Solo unos meses después de que la autora de Harry Potter recibiera una reacción violenta por su serie de tuits sobre la comunidad transgénero, la ex alumna de Sex and the City, cuyo hijo Samuel es transgénero, abordó los comentarios durante una entrevista con The Independent.

"Fue realmente doloroso para él porque gran parte de su infancia estuvo ligada a Harry Potter", dijo Nixon para un artículo publicado el 14 de septiembre. "Somos una familia de Harry Potter. Los libros parecen tratar sobre defender a las personas que son diferentes, así que para ella seleccionar este grupo de personas que obviamente son diferentes y de alguna manera niegan su existencia, es solo... Es realmente desconcertante. Sé que siente que está defendiendo el feminismo, pero no lo entiendo".

Samuel Joseph, el hijo transgénero de la actriz Cynthia Nixon nació como mujer. Sin embargo, desde el 2018 se declaró como un hombre trans y dejó en el pasado su viejo nombre, Samantha. Nixon ha apoyado en todo a su primogénito y se siente muy orgullosa de él/Foto: Quién

Aunque, puede haber sorprendido a algunos lectores que, al final del artículo, la escritora notó que Nixon estaba en medio de un maratón de Harry Potter. "Max tiene un amigo suyo aquí ahora mismo que nunca ha visto ninguna de las películas, así que en realidad las estamos viendo todas", dijo la actriz de 54 años, refiriéndose a su hijo menor. "Estamos a la mitad del número seis".

Cuando se le preguntó si ella o Samuel sintieron alguna molestia al ver las películas después de los tuits de Rowling, Nixon miró hacia atrás a la respuesta de la estrella de Harry Potter, Daniel Radcliffe, a las publicaciones de Rowling.

"Lo que trató de transmitir a la gente fue que si tú, como persona queer o no-queer, has encontrado un hogar en estas historias, no dejes que esto te quite eso", dijo. "Estas siguen siendo tus historias". >

La transfobia de JK Rowling

Rowling ha recibido críticas por varios comentarios que ha hecho sobre las personas transgénero durante el año pasado.

En diciembre de 2019, por ejemplo, Rowling enfrentó críticas después de mostrar su apoyo a Maya Forstater, una mujer cuyo empleo no fue renovado después de que hizo comentarios ofensivos sobre la comunidad transgénero y cuyas opiniones fueron descritas por un tribunal como "no dignas de respeto en una sociedad democrática".

Rowling luego enfrentó críticas nuevamente en junio de 2020 por sus tuits con respecto a un artículo de DevEx titulado "Opinión: Creando un mundo post-COVID-19 más igual para las personas que menstrúan".

"'Personas que mencionan'. Estoy segura de que solía haber una palabra para esas personas", escribió en uno de sus tuits en ese momento. "Que alguien me ayude. ¿Wumben? ¿Wimpund? ¿Woomud?"

Más tarde agregó: "Si el sexo no es real, no hay atracción por el mismo sexo. Si el sexo no es real, la realidad vivida por las mujeres en todo el mundo se borra. Conozco y amo a las personas trans, pero borrar el concepto de sexo elimina la la capacidad de muchos para discutir sus vidas de manera significativa. No es odio decir la verdad".

Rowling luego compartió varias publicaciones más. "La idea de que las mujeres como yo, que han sido empáticas con las personas trans durante décadas, sintiendo parentesco porque son vulnerables de la misma manera que las mujeres, es decir, a la violencia masculina, 'odian' a las personas trans porque creen que el sexo es real y ha vivido las consecuencias, es una tontería", tuiteó.

Luego agregó:" Respeto el derecho de toda persona trans a vivir de la manera que se sienta auténtica y cómoda para ellos. Marcharía contigo si te discriminaran por ser trans. Al mismo tiempo, mi vida ha sido moldeada por ser mujer. No creo que sea odioso decirlo".

Luego, en julio, Rowling recibió una vez más una reacción violenta por una nueva serie de tuits. A principios de ese mes, el usuario de Twitter @manaxium compartió una publicación que decía que "las recetas de hormonas son los nuevos antidepresivos".

"Sí, a veces son necesarios y salvan vidas, pero deberían ser un último recurso, no la primera opción", continuó la publicación de @manaxium. "Pura pereza para aquellos que prefieren medicarse que dedicar tiempo y esfuerzo a curar la mente de las personas".

@TrinerScot luego llamó a Rowling y afirmó que le había gustado la publicación. "¿Quién tenía dinero para que JK Rowling girara para apoyar a quienes llaman 'vagos' a las personas que toman medicamentos para la salud mental?" @TrinerScot tuiteó. "Tomo medicamentos a diario para funcionar, este sentimiento es más que ofensivo, es activamente dañino para millones".

Rowling emitió una respuesta en una serie de 11 tuits, señalando que "no iba a ignorar esto". "Cuando mientes sobre lo que creo acerca de los medicamentos para la salud mental y cuando tergiversas las opiniones de una mujer trans por la que no siento más que admiración y solidaridad, cruzas una línea", escribió cerca del comienzo del hilo.

"He escrito y hablado sobre mis propios desafíos de salud mental, que incluyen TOC, depresión y ansiedad. Lo hice recientemente en mi ensayo 'TERF Wars'. He tomado antidepresivos en el pasado y me ayudaron”.

Algunos de sus tuits también dicen: "Muchos profesionales de la salud están preocupados de que los jóvenes que luchan con su salud mental sean desviados hacia las hormonas y la cirugía cuando esto puede no ser lo mejor para sus intereses”.

Ella continuó: “Muchos, incluida yo misma, creemos que estamos viendo un nuevo una especie de terapia de conversión para los jóvenes homosexuales, que se encuentran en un camino de medicalización de por vida que puede resultar en la pérdida de su fertilidad y/ o función sexual completa".

Nixon no fue la primera en hablar sobre Rowling. Varias otras celebridades, incluidos Eddie Redmayne y Jonathan Van Ness, también lo han hecho. ¿Crees que las palabras transfobicas de Rowling afectaron a muchos jóvenes?