Cynthia Nixon reconoce que faltó diversidad en “Sex and the City”/Foto: La Prensa

La actriz de 54 años, que interpretó a Miranda Hobbes en el icónico programa de televisión y en dos películas derivadas, admitió que no cree que el programa refleje la realidad de la vida en la ciudad de Nueva York, porque la mayoría de los personajes eran blancos y ricos.

Ella dijo: "Siempre me preocupó lo indiverso que era. Ciertamente racialmente, pero también cómo la porción de la ciudad de Nueva York que mostraba era tan increíblemente próspera".

"El esposo de Miranda era la única representación de alguien que no tenía dinero durante días. Supongo que Carrie no tuvo dinero durante días, pero por la forma en que gastó, nunca lo sabrías", expresó Nixon.

Steve, el esposo de Miranda Hobbes era el único personaje que se mostró en la serie como alguien con problemas económicos o que no era "rico" como para poder tener una vida con lujos como el resto de los personajes/Foto: Screen Rant

Cynthia Nixon aún se siente orgullosa de la serie

Sin embargo, Cynthia, que tiene dos hijos con su ex pareja Danny Mozes y su hijo Max de nueve años con su esposa Christine Marioni, todavía está "muy orgullosa" del programa. En declaraciones a la revista Grazia, la actriz insistió: "Estoy muy orgullosa de ello. Me encanta".

A pesar de esto, Cynthia cree que es poco probable que alguna vez se reúna con sus coprotagonistas para otra serie o película.

Ella dijo: "No creo que eso vaya a suceder. Me encanta el personaje y las otras mujeres, pero prácticamente hemos confirmado que eso no va a suceder. Ese barco ha zarpado".

Si bien el programa era conocido por su moda icónica, Cynthia se sorprendió cuando se dio cuenta de que el calzado que se llevó a casa del set estaba "anticuado".

La actriz dijo: "Me dieron mucha ropa y me sorprendió la rapidez con que los zapatos pasaron de moda. Un día, estos zapatos que eran tan vanguardistas ahora eran pintorescos y pasados de moda".

También te puede interesar: ¿Con quién chico de Sex and the City deberías salir según tu signo zodiacal?

Sex and the City fue estrenada en 1998 y contó con 6 exitosas temporadas. Basado en el famoso libro del mismo nombre creado por Candace Bushnell. ¿Te hubiera gustado más diversidad en la serie?, ¿Qué personaje crees que pudo haber sido distinto?