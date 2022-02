Cynthia Klytbo destapa los maltratos que sufrió por Carla Estrada

Cynthia Klitbo describió a la reconocida productora Carla Estrada como una persona prepotente y grosera, que insulta a sus empleados y que no toma en cuenta el sentir de sus colaboradores.

Klitbo contó en una entrevista reciente que Estrada se comportó de forma cruel con ella cuando participó como directora en “Alborada”, y que no ha dejado de buscar la manera de molestarla en las últimas dos décadas.

“En su producción todos son pendejos, nadie tiene derecho a dormir, a comer, nadie tiene derecho a reclamarle, a decirle ‘me está pasando esto’. Yo era la directora de la segunda unidad (en ‘Alborada’), pero Mónica Moguel se encargaba de esconder toda la utilería y Carla nunca me quiso escuchar", recordó la también actriz en su aparición en el canal Inés Moreno TV. "Decía que así era eso y que tenía que aprender a la mala”.

Carla Estrada llamó “puta” a Cynthia Klitbo

Cynhtia Klitbo lanzó varias críticas contra Carla Estrada.

Cynthia narró una escena que le tocó dirigir para “Alborada” en la que los protagonistas, Lucero y Fernando Colunga, tenían que caminar hasta llegar al primer plano, pero que una persona de la producción decidió que él la dirigiría.

Klitbo permitió que el “achichincle” la hiciera, y después ella grabó la escena como la tenía estudiada. Cuando llegó Carla Estrada, ésta vio sin saberlo la primera escena grabada, a la que llamó “porquería”. Cuando la actriz comenzó a explicarle lo ocurrido, la productora respondió con gritos y le dijo que no había entendido que debía ganarse su lugar.

"No fui la única que renuncié, pasaron cinco directores porque Mónica Miguel no abría la puerta y a Carla no podías tocarle a Mónica Miguel. Otra vez Carla me dijo que por qué vestía como pu.. y pues qué le vas a decir, hasta que le menté la madre, le aguanté muchas", dijo Cynthia Klitbo, quien recientemente terminó su relación con Rey Grupero.

Pareja actual de Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo confirmó su relación con Juan Vidal en agosto pasado.

Luego de poner fin a su relación con el comediante conocido como Rey Grupero a principios de 2021, comenzaron a surgir rumores de que Cynthia Klitbo podría tener una relación con el actor Juan Vidal.

La nueva relación de Klitbo con Juan Vidal fue confirmada por ambos actores, quienes presumieron su amor a través de las redes sociales, donde compartieron una fotografía de un beso, dando a conocer oficialmente que son pareja.

