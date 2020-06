Cynthia Klitbo vs Vanessa Guzmán: "Es el ser más despreciable"

Cynthia Klitbo y Vanessa Guzmán son dos hermosas actrices que han trabajado durante muchos años para Televisa y compartieron escenas en la famosa telenovela "Atrevete a Soñar" en donde Danna Paola era la protagonista y Vanessa Guzmán hacía el papel de su madre mientras Cynthia era la villana de la trama.

Cinthya arremetió contra Vanessa Guzmán

Sin embargo, recientemente la hermosa Cynthia Klitbo dio fuertes declaraciones sobre su compañera mientras era entrevistada para el canal de Youtube de Tlnovelas en donde rompió el silencio sobre su pésima experiencia trabajando con Vanessa Guzmán a quien describió de la peor manera por su presunto mal comportamiento.

"Es el ser más despreciable", dijo Klitbo

“Hay una persona que yo no entiendo cómo está trabajando otra vez y que estuvo conmigo, Vanessa Guzmán. Es el ser más despreciable con el que yo he trabajado… nunca había visto una persona así”, confesó la guapa actriz de 53 años de edad lo cual puso el ojo de la prensa sobre esta fuerte declaración.

Klitbo no volvería a trabajar con ella

Por otra parte al ser cuestionada si le interesaría volver a trabajar con Guzmán, Cynthia mencionó que no ya que su compañera carece de talento, así que no le gustaría volver a tener que compartir foro con ella además que dio a conocer que en algún momento intentó ser grosera con ella pero no se dejó y la puso en su lugar.

"Había hecho tres trabajos y se sentía estrella..."

"Un día quiso tratarme mal y le salió el "chirrión por el palito" como dicen en México...Poco talento para tanta soberbia", finalizó Klitbo.