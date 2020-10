¿Cynthia Klitbo se convertirá en alcadesa de la CDMX? Esto dice la actriz

Cynthia Klitbo, de 53 años, siempre se ha caracterizado por ser una mujer honesta y sin filtros que dice las cosas a la cara, es por ello que recientemente recibió el ofrecimiento de un cargo político en la CDMX y aunque está consciente de que su profesión es la actuación, la actriz no sabe de que manera podría estar al frente de un puesto público.

Ante dicha propuesta, Cynthia Klitbo comentó lo siguiente durante un reciente encuentro que tuvo con la prensa: "Ahorita me ofrecieron la alcaldía de la delegación Cuauhtémoc en la CDMX, pero la verdad yo soy actriz y no sé qué pasaría con eso".

Cynthia Klitbo recibe propuestas para ser diputada y alcaldesa en la CDMX.

De igual forma, la actriz de telenovelas reveló que se le fue ofrecido una candidatura a la diputación plurinominal, pero aseguró que tampoco lo aceptará debido a que tiene algunos proyectos en puertas que la obligar a irse de México por algunos meses.

"También me ofrecieron la diputación plurinominal, pero además en este momento me voy de México a hacer un trabajo. Yo soy actriz, pero como gente de la influencia de la cultura mi obligación no es sólo pan y circo, sino que tengo un compromiso como mexicana hacia el público, aunque ahorita ya tengo proyectos de mi carrera", añadió Cynthia Klitbo.

Cynthia Klitbo tiene nuevos proyectos en el extranjero

Cynthia Klitbo prefiere su carrera como actriz y no desea involucrarse en el mundo de la política.

Cuando fue cuestionada sobre los nuevos proyectos en los que está involucrada, Cynthia Klitbo reveló: "El 12 de noviembre me voy a hacer una serie a Perú, regresó y me ligo con una serie americana en Estados Unidos. Va a ser en inglés, y estoy muy emocionada de trabajar en el extranjero".

Cynthia Klitbo, quien ha construido su carrera artística dentro de Televisa, asegura estar muy concentrada en sus futuros proyectos laborales, por lo que cambiar de trabajo no está en sus planes, es por ello que ser alcaldesa o diputada de la CDMX no le interesa.

