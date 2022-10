Cynthia Klitbo rompe en llanto al hablar de su ex pareja

La famosa actriz de telenovelas Cynthia Klitbo no pudo aguantarse el llanto tras ser cuestionada sobre su ex pareja el también actor Juan Vidal, por la supuesta boda que está próxima a celebrarse con la conocida vedette Niurka Marcos, afirmando que aún no ha podido olvidar el daño que Vidal le provocó.

En este sentido en La Verdad Noticias te informamos hace unos días que la pareja que surgió en el reality “La casa de los famosos”, se había comprometido en un reciente viaje que realizaron y que también estaban dispuestos a elaborar su propia versión del Kamasutra.

No obstante fue inevitable que la talentosa actriz Cynthia Klitbo llegara hasta las lágrimas pues en palabras de ella, la relación que tuvo con Juan Vidal fue totalmente tormentosa motivo por el cual terminó por demandarlo tanto por violencia de género como psicológica.

La declaración de Cynthia Klitbo sobre Juan Vidal

La actriz Cynthia Klitbo

El programa matutino de Tv Azteca “Venga la alegría” se encontró a la artista Cynthia Klitbo en en aeropuerto de la Ciudad de México, por lo que no dudaron en acercarse y preguntarle sobre el compromiso de su ex pareja Juan Vidal por lo cual no pudo contenerse pues el daño que este último le ocasionó, parece perseguirla.

Asimismo logró tranquilizarse y posteriormente comentó lo siguiente, “La c@ca la saco de mi vida y se le jala al excusado. Y ese excusado ya se jaló hace mucho”.

De igual manera afirmó no saber nada de la vida de Juan con la actriz y vedette Niurka Marcos y, prefiere mantenerse al margen de lo que ellos hagan.

Te puede interesar: Cynthia Klitbo acusa a participante de La Casa de los Famosos de violentarla

¿Qué pasó entre Juan Vidal y Cynthia Klitbo?

Los actores Cynthia Klitbo y Juan Vidal

Luego de darse a conocer la separación de la pareja conformada por los actores Juan Vidal y Cynthia Klitbo, esta última había comentado que la relación se acabó porque Vidal aparentemente tenía problemas de control de la irá, además de haberle prestado dinero a la actriz mismo que no le había pagado.

Por otra parte cabe aclarar que después de un tiempo Juan Vidal compartió en sus historias de instagram que su deuda con Cynthia ya estaba saldada, misma por la que pagó un total de 80 mil pesos.

