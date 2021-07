Cynthia Klitbo revela que teme morir tras su regreso a México

Cynthia Klitbo es una famosa actriz de Televisa que recientemente ha confesado en TV Azteca que tiene miedo a morir y dejar sola a su hija, esto tras regresar a tierras mexicanas.

Resulta que tras regresar a México de Perú y su ruptura con el Rey Grupero, la actriz de Televisa Cynthia Klitbo dejó helados al confesar que en los últimos días ha aumentado su miedo de morir y dejar sola a su hija.

Hay que destacar que la actriz triunfó por más de 35 años en la empresa de San Ángel en novelas como La Dueña y El Privilegio de Amar y en esta última grabó una de las escenas más icónicas de la televisión mexicana y se convirtió en una de las mayores villanas de las telenovelas.

Si recordamos fue en mayo del año pasado que ya no tenía contrato de exclusividad en la televisora y buscaría trabajo en otras partes, siendo TV Azteca y luego Perú los nuevos lugares que pisó en busca de nuevas oportunidades.

¿Por qué Cynthia Klitbo teme morir?

Cynthia Klitbo y su hija

La actriz de 54 años en entrevista para el programa Venga la Alegría, relató el gran susto que se llevó hace días al registrarse un fuerte sismo en Perú, donde vivía. Confesó que estuvo muy cerca de la muerte.

"Fue un temblor muy fuerte, que si hubiera sido oscilatorio y trepidatorio no sé si lo estaría contando, porque fue un temblor de 6 grados y yo vivo en un edificio de 9 pisos, entonces sí salí corriendo".

Pero eso no fue todo, la bella actriz tambien reflexionó sobre la llegada de sus últimos momentos de vida y comentó: “Todas estas enfermedades terminales, que mi hija llegara a verme destruida, o ahogada, o quemada, o aplastada o cualquier tipo de muerte que no sea instantánea a mí me da terror”.

“Yo espero que me pase como a mis papás, los dos se murieron de infarto y tuvieron la muerte de los justos, y otra porque tengo una vida hermosa que todavía le falta (crecer)".

La actriz y su ruptura con el Rey Grupero

Cynthia Klitbo y el Rey Grupero

La villana de las telenovelas se negó a brindar alguna declaración sobre el Rey Grupero, quien, a poco tiempo de su ruptura con ella, ya está estrenando romance.

“Yo no creo que sea bueno hablar de los ex, porque no quedas elegante, nunca, no tengo nada qué decir al respecto, porque no se habla de una expareja, la verdad es que no estoy al pendiente ya de sus redes ni de sus cosas".

Cynthia Klitbo manifestó que a pesar de todo se encuentra abierta al amor: "Yo creo que parte de la madurez es darte cuenta que el amor viene una, y otra, y otra, y mientras pierdas tiempo, te guardes y sufras”.

