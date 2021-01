Cynthia Klitbo responde a las acusaciones que hizo su hija en su contra/Foto: La Verdad Noticias e Instagram

La hija de la actriz Cynthia Klitbo creó una enorme polémica al declarar que la famosa era una persona “racista, clasista y sexista”. Sin embargo, Elisa Klitbo de sólo 14 años, se retractó de las terribles acusaciones que hizo en contra de su madre, y ahora la artista ha reaccionado a la controversia.

En una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Cynthia habló del motivo real por el que comenzó el conflicto con su joven hija, ya que el pleito inició por una discusión sobre la palabra “Elle”.

“Mi hija y yo estábamos discutiendo de la famosa palabra que ya está aceptada en la lengua castellana que es “Elle”. Entonces ya no son ellos, ya no son ellas, ahora existe la palabra “Elle””, comentó.

“Entonces como yo he estudiado mucho teatro clásico y me gusta el español no estoy de acuerdo en que se adapten palabras porque se va desfigurando el idioma”, declaró la actriz.

Tal parece que esto generó un fuerte enojo en Elisa, lo que la motivó a referirse a su mamá de una manera negativa en su cuenta de Tik Tok e Instagram.

“Entonces le dije “pues ya no va a haber caballeros”. Porque ella está muy clavada con la equidad porque así la eduqué y entonces mi hija fue y subió que no quería que la compararan conmigo porque yo era homofóbica, clasista y racista”, aseguró Kltbo.

Cynthia Klitbo no se molestó por lo que hizo Elisa

Contrario a lo que muchos internautas expresaron, la actriz de telenovelas no se enojó con su hija de 14 años, puesto que entiende que ya está entrando en la etapa de la pubertad, donde los jóvenes comienzan a tener sus propios criterios y opiniones, aunque en ocasiones no piensan en las consecuencias.

La adolescente Elisa Klitbo está forjando su carrera en las redes sociales, por lo cual, generó mucha polémica con la publicación en contra de su famosa madre/Foto: Instagram

“Esto provocó algo terrible en las redes. Yo de hecho no me enteré que estaba molesta, porque ella está entrando ya en su pubertad y este fue el primer parteaguas para saber que ya está en la pubertad”, comentó Cynthia Klitbo.

No obstante, la artista de 53 años afirmó que las declaraciones la pusieron un poco triste, ya que no le gustó que su hija la considerara como alguien que fomenta el odio, teniendo en cuenta que muchos de los amigos y seres queridos de la actriz son personas de la comunidad LGBT+.

