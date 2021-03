Tras haber viajado a Perú por unos compromisos de trabajo, Cynthia Klitbo regresó a México y en una reciente conferencia de prensa abrió su corazón al confesar que fue víctima de abuso sexual por parte de un ex novio que tuvo cuando ella apenas tenía 14 años de edad.

De acuerdo a las declaraciones de Cynthia Klitbo, mismas que fueron recolectadas por la revista TVNotas, la actriz tenía 14 años de edad cuando se fue a una fiesta con su novio de aquel entonces, pero que lo único que recuerda de aquella salida es despertar al otro día estando totalmente desnuda y con algunos restos de vómito encima.

Cynthia Klitbo reveló que un ex novio abuso de ella cuando apenas tenía 14 años.

“Yo tenía un noviecito a los 14, que estudiaba en el Hispano, se llama Beto Reyes y tenía un grupo que se llamaba 'The News', a mi me llevaron a una fiesta con sus amiguitos, los cuales eran mayores, 16 o 17 años. Cuando desperté estaba toda vomitada, desnuda y me estaba broncorespirando, rodeada de todos estos chavos” declaró la hoy novia del Rey Grupero.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que la actriz Cynthia Klitbo revela haber sido víctima de abuso y acoso sexual, pues anteriormente había dicho que en 1981 inició un romance con un hombre mayor que ella, quien se aprovecho de la ausencia de sus padres para enamorarla y luego dejarla, lo cual provocó que cayera en depresión.

Cynthia Klitbo fue acosada por militares

Asimismo, Cynthia Klitbo, quien recientemente viajó a Perú para grabar algunas escenas de la nueva telenovela ‘Juntas de Vecinos’, recordó el acoso que ella y sus amigas vivieron por parte de los militares del Campo Marte cuando estudiaba en la Escuela Nacional de Danza.

“Me tocaba ir a la escuela atrás del Auditorio Nacional, la cantidad de degenerados que nos acosaban a mis amigas y a mi. Muchas veces los militares del campo Marte se pegaban a las ventanas y ellos nos enseñaban todo, porque eran los vidrios transparentes y nadie hacía nada”, finalizó Cynthia Klitbo.

Fotografias: Instagram