Cynthia Klitbo fue vendida por su madre a un desconocido

Cynthia Klitbo es sin duda una de las mejores actrices que han tenido las telenovelas mexicanas, pues la histriónica es recordada luego de raparse en una escena de El privilegio de amar, donde demostró su capacidad para interpretar.

Es por eso que recientemente ha sorprendido con unas declaraciones que han dejado a todos con el ojo cuadrado, pues ha expuesto una anécdota muy fuerte sobre su pasado.

Recientemente Cynthia Klitbo ha sorprendido a todos anunciando su embarazo, información que trajo para ti La Verdad Noticias, sin embargo, ahora ha revelado que su madre quería que se fuera con un extraño.

Cynthia Klitbo fue vendida por su madre

Cynthia Klitbo reveló los duros momentos de su vida

Fue la misma artista quien reveló que después de que su padre falleciera, su madre tomó la decisión de mudarse Brasil donde tenía familia, y ahí la famosa sufrió humillaciones y abusos por parte de sus primos y sus tíos.

En el programa secretos de villanas , la talentosa actriz mexicana informó lo siguiente,

“Era la güerita y los tíos ni me querían, y me decían 'habla en portugués', de un día para otro tenía parientes que nunca había visto y me era un mundo demasiado hostil", contó, Klitbo.

Según la actriz en esos tiempos su madre gastó todo el dinero que su padre había dejado y la nueva pareja que tenía no estaba interesado en cuidar de ellos por lo que Cynthia la pasó muy mal.

SIn embargo, todo fue a peor cuando se enteró de que su propia madre la había vendido a un hombre que supuestamente la ayudaría a grabar su primer disco.

Yo iba a hacer un disco, y yo creo que por eso se me fue la voz, no volví a tener voz, de pronto mi madre me dejó ir a Houston a hacer mi disco, nunca preguntó ni con quién, yo creo que mi mamá en el fondo quería que me consiguiera un hombre", contó.

Fue esto lo que provocó que la estrella de telenovelas tuviera un caracter fuerte, pues estuvo muy descuidada por su madre a la que le agarro un poco de odio.

Sin embargo con el paso de los años su madre recapacitó y ambas pudieron hacer las paces al hablar de lo sucedido y sincerarse sobre las cosas que las molestaban .

