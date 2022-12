Cynthia Klitbo es defensora de los animales, por ello "ha rescatado" a sus ex

Cynthia Klitbo habla de sus ex parejas y genera gran polémica.

Cynthia Klitbo una vez más da de que hablar, en esta ocasión por referirse a sus ex parejas como “animales” y al asegurar que los ha “rescatado”, porque está a favor de los derechos y en contra de la explotación animal.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que el reality “Secretos de Villanas”, el cual cuenta con la participación de Cynthia Klitbo, Geraldine Bazán, Aylín Mujica, Sabine Mousier, Gaby Spanic, ha generado mucha polémica desde su lanzamiento y todo parece indicar que seguirá haciéndolo

En esta ocasión quién acaparó los reflectores fue Cynthia Klitbo, quién no tuvo reparos en lanzarse en contra de sus exparejas, calificándolos como “animales”. Te contamos cuáles fueron sus declaraciones.

Cynthia Klitbo asegura que ha rescatado a su ex por amor a los animales

¿Qué dijo Cynthia Klitbo?

Fue le turno de Cynthia Klitbo de lanzar fuertes declaraciones en el reality “Secretos de Villanas”, el cual reúne a importantes figuras de las telenovelas.

Para sorpresa de los fans de Cynthia Klitbo, la actriz habló sobre sus ex parejas, aunque de una forma poco peculiar:

"A mí no me gusta la explotación de los animales, ni el maltrato animal, yo he rescatado tantos animales pregúntales a mis ex" dijo con un semblante serio.

Aunque la actriz no reveló a quién se refería, cibernautas aseguran que se refiere a Juan Vidal, con quién hace unos meses enfrentó una guerra de declaraciones e incluso interpuso una denuncia en su contra.

Te puede interesar: Cynthia Klitbo fue vendida por su madre a un desconocido

¿Qué pasó con Cynthia Klitbo y Juan Vidal?

¿Qué pasó entre Cynthia Klitbo y Juan Vidal?

La primera actriz Cynthia Klitbo mantuvo un romance con Juan Vidal y aunque en un principio no dieron detalles sobre la razón de su ruptura, poco después la actriz aseguró las causas fueron los problemas de ira el actor.

“Terminamos porque tiene un problema de ira, es una persona que siempre está de mal humor, que basa su vida en cuántos músculos tengo, y que las mujeres somos para él una forma de acomodarse tanto económica y públicamente”, reveló.

De igual forma, denunció que el actor le debía una importante suma de dinero y lo denunció por violencia psicológica.

Sin embargo, Juan Vidal no ha sido el único romance de Cynthia Klitbo, pues también estuvo casada con Jorge Antolín, Francisco Gatorno, Rubén Lira, David Gerstein y fue novia del Rey Grupero, aunque de este último siempre se ha expresado con mucho cariño.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram