Cynthia Klitbo confiesa que tuvo un novio 14 años mayor que ella

Cynthia Klitbo confiesa que a los 14 tuvo un novio de 28 años

La carrera artista de Cynthia Klitbo podría verse opacada por la cantidad de polémicas que ha tenido que atravesar desde sus comienzos en la pantalla chica, mismas que reveló en una entrevista reciente al hacer un repaso de sus cuatro matrimonios y su biografía.

En el apogeo de su carrera en los años 90, tenía una de las más envidiables relaciones con Francisco Gattorno, pero la actriz ha tenido otras desventuras con los hombres desde que era una jovencita estudiante de danza.

En una entrevista para el programa “El minuto que cambió mi destino” la actriz confesó que fue en su adolescencia, cuando comenzó a tomar clases de danza, que conoció a un maestro del que se enamoró cuando ella sólo tenía 14 años y él 28.

"Nos sacaron de la escuela por andar. Andaba con mi maestro de danza, yo 14 y él 28 años.

Cynthia Klitbo volvió a salir con su maestro

La ex actriz de Televisa platico que era una situación que cualquier niña que no tiene papá pudiera pasar y que no era necesariamente solo su culpa, ya que ella siempre se la pasaba en la escuela y cuidaban más a sus hermanas porque estaban en peligro de perder la virginidad.

Compartió que la muerte de su padre por un infarto, a la corta edad de 9 años fue un suceso que marcó su vida para siempre.

Ahora la actriz de 53 años reconoce que no fue correcto ser parte de una relación ilegal, ya que ella veía a su maestro como héroe, y eso no debió haber pasado y debió caber la prudencia en el adulto porque de niño, y más sin papá, era obvio que buscaría una imagen.

Finalmente Cynthia Klitbo contó que se reencontró con el hombre cuando ella tenía 18 años, ya que él había regresado de Francia, pero tenía una pareja sentimental, igual que la actriz quien en ese momento sostenía una relación con un compañero de la escuela, situación que no fue impedimento para que la pareja continuará con sus encuentros tras cortar y regresar en múltiples ocasiones.