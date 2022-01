Cynthia Klitbo confesó el infierno que vivió con Jorge Antolín

Cynthia Klitbo rompió el silencio sobre uno de los momentos más complicados y difíciles de su vida y fue durante su matrimonio con Jorge Antolín, con quien estuvo casada hace algunos años, incluso aseguró que vivió un infierno con él, confesó que intentó quitarse la vida.

La actriz de telenovelas de 54 años de edad asistió al programa de YouTube de Mara Patricia Castañeda para hablar sobre algunas situaciones de su vida, y comentó que se casó con el actor cuando ella tenía 22 años de edad, pero ella no estaba enamorada del actor.

La vida amorosa de la actriz ha causado revuelo, aunque a mediados del año pasado te compartimos en La Verdad Noticias que Rey Grupero cambió a Klitbo con una integrante de Acapulco Shore, pues tras el breve romance con Cynthia, se dio una oportunidad en el amor.

Cynthia Klitbo se casó por recomendación de su mamá

La actriz de "Cadenas de amargura" confesó que se casó con el actor porque su mamá la convenció de que Jorge era el bueno para su vida, porque era idéntico a su papá, pero su ex esposo fue machista ya que quería esconder su homosexualidad, pero ella se dio cuenta luego de un año de matrimonio.

La famosa le comentó a Mara Patricia Castañeda que Jorge Antonlín no la dejaba trabajar, pues él tenía que trabajar por ser el hombre de la casa. De igual forma la actriz recordó que él la encerró bajo llave para que ella no se diera cuenta de las preferencias sexuales de su ex marido.

Ante las actitudes machistas de Jorge, la actriz de televisión ingirió varias pastillas, pero desertó en el hospital, pero le dio depresión, aseguró que se dio cuenta de que no era feliz, sufría bulimia involuntaria, por lo que su mamá se dio cuenta y la llevó al psicólogo.

Por otra parte, recordó que su ex se burló de ella cuando su romance con Francisco Gattorno finalizó, pero la famosa le comentó que sí se enamoró de Gattorno, pero nunca de su ex esposo. Por otro lado, el actor dejó Televisa y ahora se dedica a conducir el programa "Alarma" de Estrella TV en Los Ángeles.

¿Quién es Juan Vidal, novio de Cynthia Klitbo?

Cynthia y Juan Vidal presumen su romance en redes sociales

Luego del breve y polémico romance con Rey Grupero, la villana de telenovelas se dio una nueva oportunidad en el amor con el actor Juan Vidal, quien también ha participado en diversos proyectos en Televisa, pero su historia de amor surgió porque ambos coincidieron en un trabajo en Perú.

Durante una entrevista, el actor comentó con respecto al romance con la actriz Cynthia Klitbo que están llevando las cosas paso a paso, pero aseguró que la edad no es tanta la diferencia, ya que la famosa tiene 54 años de edad y él 44 años; la feliz pareja lleva cinco meses de noviazgo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!