Cynthia Klitbo al borde del LLANTO tras separarse de su novio Rey Grupero

Cynthia Klitbo se separa de su novio Rey Grupero

En La Verdad Noticias, te dimos a conocer que Cynthia Klitbo gritó a los cuatro vientos su nuevo romance con el youtuber Rey Grupero, pero desde que se reveló su noviazgo, la famosa ha causado todo un revuelo en las redes sociales y ahora ha vuelto a dar de qué hablar.

Recordamos que a finales del pasado mes de octubre, la actriz de telenovelas recurrió a su cuenta de Instagram para revelar lo enamorada que está de su nuevo galán, pero lo hizo posando con poca ropa, lo que desató diversas críticas sobre su relación sentimental.

Pero a pesar de las críticas, Cynthia Klitbo no ha parado de presumir lo feliz que está a lado de Rey Grupero, incluso en varias entrevistas que han realizado a diversos medios, siempre aparecen juntos, pero en esta ocasión tuvieron que separarse, lo que causó un gran dolor y tristeza de la actriz.

Cynthia Klitbo llora amargamente al separarse de Rey Grupero

A través de las redes sociales dieron a conocer que la actriz tuvo que despedirse de su novio, debido a que viajó a Perú por compromisos de trabajo, pues su novio no pudo acompañarla y él se quedó en México, pero lo que causó revuelo es que la famosa rompió en llanto.

Como si fuera una escena de película, la actriz mexicana de 53 años de edad no quería dejar de abrazar a su novio, mientras él le decía: "Me matas wey, me mata de dolor que te vean llorar. Eres el motor de mi vida". Le comentó el youtuber a la famosa durante la triste despedida.

Rey Grupero logró calmar a su novia Cynthia Klitbo, quien pudo dejar de llorar, pues para ella fue un momento doloroso y triste despedirse de su galán, pues no cabe duda que la actriz de telenovelas está muy enamorada del youtuber.

