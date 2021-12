Curvy Zelma se convirtió en la ganadora de '¡Quiero Cantar!'

Curvy se convirtió en la ganadora de "¡Quiero Cantar!"

Este viernes 17 de diciembre se llevó a cabo la gran final de “¡Quiero cantar!”, reality show de “Venga la Alegría” donde la participante Curvy Zelma se convirtió en la ganadora, tras una dura competencia con Mariano Sandoval, Miguel Ángel y El Capi Pérez.

Los finalistas presentaron sus mejores presentaciones ante el jurado, por lo que tras tres rondas del concurso, finalmente la ganadora fue la famosa. Cabe mencionar que el programa inició con un popurrí navideño y fue conducido por Cynthia Rodríguez y Sergio Sepúlveda.

El pasado mes de octubre te compartimos en La Verdad Noticias que la conductora causó polémica, pues la participante arremetió contra un maestro de canto quien le quitó dos puntos de su calificación final lo que causó diversas reacciones de los usuarios.

Curvy Zelma ganó el reality "¡Quiero cantar!"

El primer reto fue que los participantes interpretaron la canción con la que recibieron la calificación más baja, pero antes, Kristal Silva regresó al escenario del programa "¡Quiero cantar"! junto con Las Sobrevivientes quienes interpretaron el tema “La calle de las sirenas” y “Mala fama”.

El primer participante en pasar al escenario fue Mariano Sandoval quien interpretó la versión en español de “Living la vida loca”, Curvy cantó “Almohada”, uno de los éxitos de José José, El Capi Pérez interpretó “Fuego de noche, nieve de día” y Miguel Ángel “Oro de ley”.

La presentadora de TV Azteca fue la ganadora de "¡Quiero cantar!"

Aunque, en la gran final, también regresó Laura G y Rocío Banquells que interpretaron “Abrázame”, mientras que Mario Lafontaine interpretó “You are so beautiful to me”, canción de Bug Hall. De igual forma llegó al escenario Lyn May quien interpretó “La Cigarra”.

Antes de la gran final entre Pérez y Curvy, Patricio Borghetti también interpretó algunas canciones. Aunque lo que más esperó el público fue conocer al ganador o ganadora del concurso, por lo que Curvy se convirtió en la ganadora, recibió un trofeo y además un premio especial, una moto roja.

¿Qué hace Curvy Zelma?

Conductora de TV Azteca

La presentadora Zelma Cherem formó parte de la primera temporada de "¡Quiero cantar!", por el momento no ha revelado cuál será su siguiente proyecto, ya que anteriormente era parte del programa "Arriba la tarde", pero el proyecto finalizó.

Por el momento, la conductora Curvy Zelma ha agradecido el apoyo que recibió de sus fans para poder llegar a la gran final del reality show de "Venga la Alegría", pues logró coronarse como la ganadora de esta temporada del proyecto de TV Azteca.

