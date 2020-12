Curvy Zelma luce sus N@LGOTAS trepada en la hamaca ¡Suculenta!

Curvy Zelma es una de la elegantes conductoras de Venga la Alegría, que gracias a su figura rompió todo estereotipo femenino y mediante varias imágenes presumió su silueta sin filtros desde una hamaca.

La bellísima conductora y modelo de TV Azteca, recientemente causó sensación entre sus fanáticos de redes sociales luego de mostrar con orgullo su cuerpo en una reciente publicación.

La atrevida pose de Curvy Zelma en la hamaca

Fue a través de su cuenta de Instagram donde la exparticipante del programa Survivor México compartió un par de fotografías en la que, sin pena alguna, se luce con un destapado bañador blanco y aprovechó para revelar que es amante de las hamacas.

“Hamaca �� Lover… Bonito inicio de semana curvylovers”.

No es para menos que la bella conductora de Tv Azteca haya logrado rebasar las 12 mil reacciones en tan poco tiempo y acumulado una gran cantidad de comentarios en donde destacan su belleza única.

Hay que destacar que anteriormente Curvy Selma hizo una atrevida publicación en su cuenta oficial de Instagramen la que presumió de un traje de baño morado en el que dejó unas palabras muy positivas para sus fans:

Reglas básicas para ponerte un bikini. Póntelo y ya. Fin de las reglas ¿Por qué pensamos tanto algo tan simple?... ¿Me veré gordita? ¿Se me ve la pancita aguada?, ay no que pena mis piernotas, soy una celulitis andante y mil frases horribles son las que te dices antes de ponerte el bikini y ¿qué crees?... Estás perdiendo tiempo, no somos eternos, deja toda esa bola de inseguridades y Póntelo.

No somos perfectos y no tenemos por qué serlo. Esto que eres es maravilloso en este momento. Si sigues esperando para ponerte ese ‘Bikini’ hasta tener tu 'cuerpazo digno que la sociedad aceptó comunalmente como cuerpo correcto para bikini', ya no te lo vas a poner. Tip extra: cuándo quitas importancia en cosas tan tontas la gente deja de ver todos tus miedos y se enfocan en lo mágico de tu ser.

Cabe destacar que las impactantes imágenes de Curvy Zelma se convirtieron en todo un éxito entre sus más de 533 mil seguidores, quienes se hicieron presentes en la sección de comentarios con cientos de halagos, piropos y muchas felicitaciones por mostrarse siempre segura de su silueta.

