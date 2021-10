Curvy Zelma causa polémica en ‘¡Quiero Cantar!’; arremete contra maestro de canto

El pasado lunes 25 de octubre se vivió una gran controversia en ‘¡Quiero Cantar!’, el nuevo concurso de canto de Venga La Alegría, ya que una dinámica hizo perder dos puntos a Curvy Zelma, lo cual causó su enojo y frente a las cámaras declaró que no estaba de acuerdo con la decisión.

Todo comenzó cuando la producción del programa le asignó la tarea al maestro Jorge Romano de quitar dos puntos al participantes que no se haya comprometido al cien en las actividades de la semana y no haya cumplido con la dinámica, la cual consistía en traer a una persona cercana a ellos para interpretar una canción sobre el escenario.

La decisión de Jorge Romano hizo enojar a la ex participante de Survivor México.

Recordemos que Zelma Cherem, nombre real de la conductora, no pudo trabajar con algún familiar o amigo cercano, por lo que optó por llevar a una persona del público. Por tal motivo, el profesor Jorge Romano tomó la decisión de sancionarla quitándole dos puntos de su calificación final.

¿Es injusta la decisión de Jorge Romano?

Tras enterarse de la decisión, la conductora no se quedó callada y explicó que no estaba de acuerdo, ya que ningún familiar pudo acompañarla: “Cheque muchas personas antes de llegar a ella la elegí ella porque canta bien porque se merecía la oportunidad y porque además es mi amiga, o sea me parece injusto porque cantamos bien nos la partimos ahí”.

“Si yo tuviera un esposo, un novio, un amante, un algo me lo traía, pero cada quien utiliza sus estrategias a su estilo. A mí no me parece la verdad correcta, no me puedo meter a más, pero no está bien no es justo” finalizó visiblemente molesta. Pese a ello, la ex participante de Survivor se salvó de ser sentenciada y continúa en la competencia.

¿Qué edad tiene Curvy Zelma?

La conductora se hizo famosa al ganar el show 'Este es mi Estilo' de TV Azteca

Curvy Zelma tiene 29 años de edad. Tal y como te informó La Verdad Noticias con anterioridad, la conductora saltó a la fama tras participar y ganar la segunda temporada del concurso ‘Este es mi estilo’ de TV Azteca. Posteriormente participó en ‘Survivor México’, reality show que le ayudó a ser más popular en las redes sociales.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales