Curvy Zelma batea a su novio en televisión nacional

Curvy Zelma se robó el show en ‘¡Quiero Cantar!’, el nuevo concurso de Venga La Alegría, y no precisamente por su interpretación del tema ‘Mi Caprichito’, sino por haber bateado a su nuevo galán durante una entrevista que fue vista en televisión nacional.

Previo a su participación sobre el escenario, la estrella de TV Azteca fue cuestionada por Cynthia Rodríguez por algún amor en su vida, a lo que ella respondió que ya estaba conociendo a alguien, quien al parecer no está teniendo el mismo interés en lo que pueda surgir entre los dos, por lo que ha tomado la decisión de “pintar su raya”.

La conductora hizo fuertes declaraciones de su vida amorosa en '¡Quiero Cantar!'.

“Sí hay alguien que por ahí medio me gusta, pero como el fin de semana no me buscó, ya no me gusta”, dijo la actriz y también cantante, quien recientemente lució su belleza al natural con un arriesgado look que presumió en Instagram.

Su galán pertenece a la farándula

Zelma Cherem, nombre real de la conductora, aseguró ante las cámaras que no está enamorada del misterioso galán, pero aprovechó la ocasión para mandarle un fuerte mensaje: “No estoy enamorada. Hay alguien que me está mensajeando y me gusta, pero no me buscaste el fin de semana y si a mi me dan aire, yo respeto ese aire”.

Finalmente, dio a conocer que este sujeto podría pertenecer al medio de espectáculo, por lo que prefirió no revelar el nombre del susodicho: “No podemos decir quién es porque es famoso, pero canta y baila”, finalizó. La también empresaria sigue avanzando en ‘¡Quiero cantar!’, el nuevo show de Venga La Alegría, el cual ha sido acusado de favoritismo.

¿Cuántos años tiene Curvy Zelma?

Además de ganar popularidad entre el público, la conductora perdió varios kilos durante su estancia en Survivor México.

Curvy Zelma tiene 29 años de edad. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, la conductora ganó más popularidad de la que ya gozaba luego de formar parte de Survivor México y esto se ve demostrado en Instagram, cuya cuenta oficial ya supera los 680 mil seguidores.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales