¡Culpable! En Televisa CULPAN a Juanpa Zurita de este terrible hecho

Juanpa Zurita es un famoso youtuber de 24 años que ha conquistado el mundo de las redes sociales gracias a sus atractivos videos que publica y le han hecho ganarse millones de seguidores.

Ahora el youtuber de nueva cuenta tiene a todo mundo hablando de él por una sorprendente razón y es que después de confirmar que se había enfermado de influenza en redes sociales, un amigo cercano a él lo desmintió, pues le reveló a la revista Tv Notas que en realidad era coronavirus.

Juanpa Zurita irresponsable en Televisa

Juanpa Zurita irresponsable en Televisa

Lo más dramático de la situación es que el influencer originario de Ciudad de México, fue a trabajar a Televisa aún con los supuestos síntomas de la influenza, pero la fuente cercana asegura que fue él quien contagió a varios colegas de Televisa de coronavirus y no de influenza.

Así lo explicó la fuente: No está bien que yo te lo diga, porque es mi amigo, pero la verdad es que no se cuida en lo mínimo y eso que en las redes se maneja como ejemplo para la sociedad. En su sección de fotos en Teotihuacán, ni él ni su fotógrafo tomaron las precauciones necesarias; pensó que al estar al aire libre no pasaría nada, pero pues él ya estaba enfermo.

Hay que recordar también que el famoso youtuber mexicano se fue a grabar Pequeños Gigantes USA y lo peor de todo es que al parecer convivió mucho con la producción, entre ellos los niños participantes, por lo que podría armarse un gran escándalo por su irresponsabilidad, aunque Televisa no está dispuesto a correr el riesgo, pues no quiere que dicho problema se ventile.

Juanpa Zurita irresponsable en Televisa

Cabe destacar que otra de las producciones afectadas por el coronavirus fue el reality show, ¿Quién es la Máscara?, donde Consuelo Duval y Omar Chaparro, dieron positivo a la prueba de coronavirus, por lo que las grabaciones del programa quedaron pausadas.

TE PUEDE INTERESAR: JuanPa Zurita en extrema situación familiar en Cozumel

Mientras tanto Juanpa Zurita no ha dicho nada en sus redes sociales sobre el caso, solo que su participación en Pequeños Gigantes USA, ya terminó, por lo que agradeció a la producción la oportunidad que le dieron como jurado, pues muchos de sus fans aseguran que lo hizo muy bien.

¿Crees que Juanpa Zurita fue irresponsable al exponer a sus compañeros de Televisa, estando enfermo?