¡Cuidado! Twitter se llena de SPOILERS sobre My Hero Academia 299

Parece que la franquicia de Kohei Horikoshi se vuelve loca en línea sin importar lo que esté sucediendo. Desde las revoluciones del mercado de valores, hasta las elecciones presidenciales, la base de fans de My Hero Academia puede pasar por cualquier evento para marcar la tendencia del manga y eso está sucediendo en serio hoy.

Si te diriges a Twitter, encontrarás una gran cantidad de hashtags relacionados con My Hero Academia 299. Muchos de ellos se centran en el capítulo 299, ya que la actualización se lanzará el próximo domingo. Por supuesto, parece que las supuestas filtraciones están circulando para disgusto de los fanáticos en todas partes.

En La Verdad Noticias estamos aquí para abordar la charla, y parece que los fanáticos están desesperados porque sucedan algunas cosas este fin de semana. ¡Advertencia! A continuación hablaremos de algunos acontecimientos vigentes en el manga de My Hero Academia, por lo que incluiremos spoilers.

¿Qué esperar en My Hero Academia 299?

A raíz de la incursión convertida en guerra, los fanáticos están ansiosos por obtener un recuento completo de sus héroes. Unos pocos profesionales murieron durante el evento, como Midnight. Mientras que otros, como Aizawa, quedaron mutilados.

Ahora, los fanáticos exigen una visita de cada uno de los estudiantes de la academia para asegurarse de que estén bien. Kaminari y Tamaki están en la parte superior de esa lista, así que esperamos que el manga escuche eso.

Los desaparecidos de My Hero Academia

El fandom de My Hero Academia en estos momentos

Las secuelas de este último arco de Boku no Hero Academia serán difíciles de resolver, pero debe hacerse. Como puede ver en las diapositivas a continuación, los fanáticos están ansiosos por obtener algunas garantías de cara al plan de All For One. Hawks parece ser el centro del capítulo y también se hablará de su pasado.

Fans se preocupan por el futuro de Hawks

Paralelos de My Hero Academia

La sociedad no se ha deslizado en un lugar tan oscuro desde hace algún tiempo. Y con Midoriya Izuku todavía inconsciente, no se sabe cuándo se tomarán medidas para corregir todos los errores cometidos. My Hero Academia estrenará su capítulo 299 el 31 de enero de 2021.

