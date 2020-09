¡Cuidado Paola Rojas! Leonie Dorado se ROBA las miradas al dar las noticias

¡Cuidado Paola Rojas! Leonie Dorado es la PRIMERA transgénero en dar las noticias

Leonie Dorado Arce de 27 años es la boliviana que este año se convirtió en la primera mujer transgénero en dar las noticias en la televisión de Bolivia y que es una esperanza para la comunidad LGBTQI en América Latina.

Hay que destacar que Leonie Dorado nació en la ciudad de La Paz, el 22 de septiembre de 1993 con el nombre de Bernando, y estudió tres carreras: Comunicación Social en Argentina, 14 años de estudios de música clásica en el Conservatorio Nacional de Música, donde actualmente está cursando la licenciatura de música moderna.

¿Quién es Leonie Dorado?

Esta famosa conductora que se está robando las miradas, empezó a trabajar en junio en medio de la pandemia del nuevo coronavirus (COVID19), en el noticiero del canal de Abya Yala TV, algo por lo que se siente feliz, aunque no fue fácil porque es la primera vez que ejerce su profesión.

Por si fuera poco esta periodista modeló para Vogue Brasil, es cantante de la agrupación de Jazz Big Band y piensa lanzar un libro muy pronto.

Leonie Dorado Arce de 27 años es la boliviana que está conquistando los noticiarios

En entrevista para el medio EL DEBER esta famosa dijo: He tenido solo un mes para prepararme, porque estábamos contra reloj para iniciar el proyecto. Seguimos puliendo cosas, pero estoy muy feliz con el resultado.

Cabe destacar que la noticia de ser la primera mujer trasgénero en la TV de Bolivia llegó a varios países, a eso Leonie dijo que la exposición mediática siempre fue uno de los objetivos:

Es decir, que se conozca el proyecto. En este caso nos hemos tirado a la piscina para ver si resultaba y resultó, pero no hemos llamado a los medios extranjeros para que hagan una nota. Todavía me sorprende la repercusión, porque he salido en lugares que nunca me imaginé. Por ejemplo, Israel y la próxima semana me harán una nota para una revista de Turquía.

