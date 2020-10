¡Cuidado Baeva! Geraldine Bazán luce su MARCADO abdomen y enloquece las redes

Geraldine Bazán es una de las actrices mexicanas que siempre está cautivando a sus fans con atrevidas poses en donde demuestra su buen gusto y elegancia a la hora de hacer presencia en la redes sociales.

Es por eso que ahora cautiva con su última foto en la playa, ya que ha inundado Instagram con la más pura sensualidad, pues a raíz de su divorcio con Gabriel Soto, se luce más joven y bella que nunca, y no pierde oportunidad de presumirlo.

En la imagen se puede ver que Geraldine Bazán con un bronceado perfecto y unas curvas de infarto que no dejan de sorprender a sus seguidores, ya que a sus 37 años parece cobrar jovialidad con cada día que pasa, lo que genera una gran incertidumbre por parte de sus seguidoras mujeres.

El sensual salto de Geraldine Bazán

Es esta nueva exclusiva la bellísima exesposa de Gabriel Soto, aparece con un bañador de lo más coqueto con estampado animal print con tonos negro y amarillo que le da un estilo cálido y totalmente radiante.

Completamente al natural, Geraldine llevó su cabello suelto sin ningún tipo de retoque ni peinado. En esta fotografía podemos ver la belleza de Geraldine Bazán definida en todo su esplendor, ya que aparece saltando en la playa y con lo que deja lucir su ardiente abdomen en el aire.

En la tractiva publicación de su Instagram, Geraldine Bazán ha dejado un texto que dice: If you never JUMP, how will you learn to FLY??? Hoy soñé que volaba, es de mis sueños más recurrentes y me encanta esa sensación!!! Has soñado que vuelas???#preguntaseria.

No ha bastado mucho tiempo para que los fieles seguidores de Geraldine Bazán se manifestaran, pues las miles de reacciones aumentaron rápidamente, en donde muchos externaron su admiración hacia la famosa actriz, asegurando que luce cada vez más hermosa.

Cabe destacar que algunos de los comentarios que Geraldine Bazán ha recibido son los siguientes: Cada vez te pones más guapa, Guapísima, me encanta como te ves, No puedo creer que Gabriel Soto prefiera a la otra de Irina que a ti, Estás divinaaa, la más ella de todas, entre muchos más.

¿Crees que Geraldine Bazán tiene mejor abdomen que Irina Baeva?