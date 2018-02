¡Cuerpower! Gloria Trevi luce su delineada silueta con diminuto bikini en la Riviera Maya.

La guapa cantante Gloria Trevi de 50 años de edad luce espectacular y es que la nacida en Monterrey, Nuevo León lució su delineada figura en un diminuto bikini a lado de su esposo en las playas turquesas de la Riviera Maya.

La cantante de 50 años de edad fue captada infraganti junto a su esposo Armando Gómez en sus vacaciones en la Riviera Maya, ambos se encontraban muy cariñosos y románticos en su estancia en la playa. Luego de que el pasado 15 de febrero Gloria Trevi cumpliera 50 años de edad ha dejado demostrado que cada día que pasa luce más espectacular y con un cuerpo envidiable.

Con los días que ha tomado de vacaciones la cantante Gloria Trevi sin lugar a dudas le servirán para recargar energía para sus conciertos venidos en la gira “Versus World Tour”, misma en la que comparte escenario con la cantante Alejandra Guzmán.

La escultural cantante comentó que se encuentra en un gran momento, pero que no todo ha sido miel sobre hojuelas; disfruta cada día de su familia y su cumpleaños número 50 no podía ser la excepción para pasarlo en compañía de su familia y amigos.

"Claro que me festejé con mi familia y mis amigos, pero, aparte, desde hace una semana el público me ha regalado sorpresas maravillosas. ¡Ya me gustó y voy a seguir celebrando para siempre!", expresó en entrevista.