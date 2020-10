Cuatro momentos en los que V, miembro de BTS, lloró

Cada uno de los miembros de BTS tiene muy bien definida su personalidad y como era de esperarse, V es el integrante que más se emociona debido a su amor por el resto de los chicos.

Y aunque todos los chicos de BTS demuestran lo que siente, en esta ocasión La Verdad Noticias te trae los cuatro momentos más emocionales de Kim Tae Hyung, nombre real de V.

La primera ocasión de la cual hablaremos es cuando V lloró al agradecer a Jimin. Para empezar debemos saber que V y Jimin son grandes amigos desde hace mucho tiempo y su amistad es admirable, incluso durante un episodio de Bon Voyage de BTS, V le escribió una carta a Jimin, en la que agradecía a Jimin por ayudarlo durante sus momentos más difíciles.

V es el miembro de BTS que no duda en expresar sus emociones y en varias ocasiones ha llorado.

Carta de V a Jimin

Dicha carta decía: “Tú también vienes a verme de madrugada para reír conmigo, te preocupas por mí y me tienes en mente. Trabajas duro para mí y me entiendes, escuchas mis preocupaciones y me gustas aunque me falte. Caminemos por el camino con alegría. Te amo amigo”

Pero después de leer su carta a Jimin, Kim Tae Hyung no pudo evitar llorar, mostrando lo mucho que Jimin significa para él.

V conmovido después de leer el mensaje de Suga.

Durante la cena Bangtan Dinner Party de BTS en 2018, V reveló que una vez lloró después de recibir un mensaje de texto de Suga. El miembro de 24 años de BTS dijo que el mensaje de Min Yoon Gi era largo, serio y emocional, y al final del mensaje, Suga escribió: "Te amo". V terminó llorando durante más de 10 minutos después de recibir este mensaje de apoyo de Suga.

V llora al pensar que BTS que casi se disolvió

Cuando BTS ganó el premio al Artista del Año en los MAMA 2018, terminaron dando un discurso que hizo llorar a mucha gente. Durante su discurso, Jin reveló que estuvieron bajo mucha presión durante todo el año e incluso consideraron separarse por eso. Los miembros son como una familia, por lo que la idea de que se separen hace que todos se emocionen, especialmente V.

[INFO]��



¡'Sweet Night' de Taehyung ha sido nominada a 'Mejor OST' en los Apan Awards 2020!



De esta manera @BTS_twt suma 2 nominaciones elegibles por los fans.



•Premio a la Popularidad

•Mejor OST



La votación comenzará mañana a través de la aplicación 'Idol Champ'. pic.twitter.com/R4QGgdl9Br — BTS SQUAD ⁷ | #BTS_BE (@Bitiiez) October 26, 2020

V derramó lágrimas con mensaje J-Hope

BTS recientemente hizo historia al convertirse en el primer y único grupo surcoreano en encabezar la lista Billboard Hot 100 con su canción Dynamite, por tal motivo BTS realizó una conferencia de prensa para hablar sobre este logro, y durante la conferencia de prensa, J-Hope decidió darles un mensaje a sus compañeros y diciéndoles que eran la razón principal de su vida y existencia.

Después de escuchar el mensaje de J-Hope, V parecía un poco emocionado. De hecho al final de la conferencia de prensa, V mencionó que esto lo emocionó un poco.