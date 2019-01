Cuarón rumbo al Globo de Oro: Así van los ganadores

Como ya sabemos, estamos a contados minutos de que den inicio a la gran entrega de los "Globos de Oro" y para esta 76ta entrega tenemos un gran representante mexicano, nada más y nada menos que el director Alfonso Cuarón, quien con su gran filme "Roma", se ha posicionado como uno de las favoritos de la noche, de hecho, ya empezó a dar sus primeros destellos.

Alfonso Cuarón dentro de la lista de favoritos

La organización estadounidense anunció a los ganadores de los premios en 2019, donde "Roma" filme del talentoso Alfonso Cuarón, ha sido elogiada por los críticos. Entre las categorías existentes dentro de los galardones, la cinta fue premiada por "Mejor Director, Mejor Película Extranjera y Mejor Fotografía."

Sin embargo, dentro de estas grandes críticas y premiaciones, existen otras figuras que destacaron como favoritas como lo fueron fueron Olivia Colman, quien ganó el premio a 'Mejor Actriz' con "The Favourite", e Ethan Hawke, a quien premiaron como 'Mejor Actor' por el filme "First Reformed." Por otro lado, el premio a la Mejor Película fue otorgado a "The Rider".

El presidente de la sociedad y crítico de cine para Los Angeles Times, Justin Chang, ha hecho una reflexión con respecto al cine en blanco y negro.

“Muchos directores están redescubriendo la sorprendente cualidad ambiental del cine en blanco y negro”. Entre ellos mencionó a Cuarón, cuyo trabajo es considerado por él como 'el éxito crítico de la temporada'.

Estaremos pendientes de este gran proceso de premiación, esperando que nuestro talentoso representante se vea colmado de todas las distinciones posibles.