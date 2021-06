Una de las preguntas que los fans de la cantante es ¿Cuántos novios ha tenido Camila Cabello? y es que antes de anunciar su relación formalmente con Shawn Mendes, ella estuvo relacionada con varios jóvenes.

En 2015 se conoció que tenía una relación con Clifford Michael, uno de los integrantes de 5SOS, aunque en este caso la relación nunca fue confirmada por ninguna de las dos partes.

Siempre en 2015 la ahora también ex integrante de Fifth Harmony confirmó su relación con el cantante y compositor estadounidense, Austin Mahone, pero tan solo un mes después dijo: “En realidad, ya no estamos juntos” sin dar más detalles y antes de su relación con Shawn Mendes, Camila Cabello salió con otro joven.

En 2018 se dio a conocer que Matthew Hussey y la cantante estaban en una relación, la cual duró al menos un año, ambos trataron de mantener su relación privada pero en ocasiones eran fotografiados juntos.

¿Cuánto tiempo llevan de novios Camila y Shawn?

Casi dos años de noviazgo.

Camila Cabello y Shawn Mendes están a punto de cumplir dos años de novios. En una entrevista el joven dijo que a partir del 4 de julio de 2019 son novios oficialmente.

De hecho en una entrevista para el humorista James Corden, el cantante, Shawn Mendes confesó que siempre ha estado enamorado de Camila desde que se conocieron en 2015.

El joven cantante ha afirmado: "Me resulta difícil verlo [un fragmento de una entrevista que ambos ofrecieron ese año], pero me acuerdo perfectamente. En esos momentos no aceptaba que estaba totalmente enamorado de ella”.

Agregó “Tres años después de eso, finalmente admití lo que sentía por ella, y luego me llevó un par de años más tomar la decisión de hacer algo al respecto".

¿Cuándo se separaron Camila Cabello y Shawn Mendes?

En 2020 se dijo que Camila y Shawn Mendes se habían separado.

En su momento La Verdad Noticias anunció que Camila Cabello se había separado de Shawn Mendes, pero ¿cuándo fue que esto ocurrió?.

Para mediados de agosto de 2020 la pareja decidió dar un respiro a su relación y la razón que dieron fue que debían centrarse en sus carreras.

Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que tras haberse dado un tiempo para ellos, luego de pasar mucho tiempo juntos durante la cuarentena de la pandemia fue la interprete de “Señorita” quien se encargó de negar que habían terminado su relación de una manera irónica.

A través de sus historias de Instagram, Camila Cabello hizo una publicación en la que le reclamaba a Mendes por no haberle avisado de la novedad (su separación).

