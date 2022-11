¿Cuántos hijos tuvo Héctor Bonilla y a qué se dedican?

El fallecimiento del primer actor Héctor Bonilla vistió de luto al mundo del espectáculo, tal y como lo dio a conocer la Secretaría de Cultura a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el pasado viernes 25 de noviembre.

“La Secretaría de Cultura lamenta profundamente el fallecimiento del actor Héctor Bonilla, egresado de la Escuela de Arte Teatral del INBAL y considerado uno de los mejores actores de México. Se desarrolló en teatro, televisión y cine, donde participó en películas como Rojo amanecer”.

Héctor Bonilla, quien fue uno de los actores más relevantes del cine y la televisión mexicana, padecía cáncer de riñón.

El primer actor nació el 14 de marzo de 1939 en Tetela de Ocampo y estudió en la Escuela Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes de México (INBA). En 1962, debutó en la actuación en la película "Jóvenes y bellas".

El actor Héctor Bonilla

Estuvo casado con la actriz Socorro Bonilla y posteriormente se divorciaron. Años después se casó con la actriz Sofía Álvarez (nieta de la actriz mexicana del mismo nombre).

¿Cuántos hijos tuvo Héctor Bonilla?

Los hijos de Héctor Bonilla

Héctor Bonilla tuvo tres hijos: Leonor, Sergio y Fernando Bonilla.

La carta con la que Héctor Bonilla se despidió de sus hijos y nietos antes de morir

El actor fue diagnosticado con cáncer de riñón desde los 79 años, por lo que a los 81 años, es decir, en 2020, publicó una carta que alarmó a todos. Durante una entrevista para "Ventaneando", el primer actor reveló que dicha carta la había escrito desde hace más de dos décadas.

Héctor Bonilla con sus hijos

De acuerdo con el propio actor, la carta la redactó durante un momento importante en la vida de sus hijos, pues su hija Leonor estaba enamorada "de un gringo", su hijo Fernando se iba a España a estudiar cine y su hijo Sergio "andaba de coqueto por todos lados", por lo que reflexiono en torno a la distancia y a lo que sucedería cuando él partiera.

"Me di cuenta de que me tenía que despedir de una primera etapa de la relación con ellos tres y por eso escribí la carta. Sofía se puso tristísima porque pensó que me iba a morir y que estaba entregando la carta; mis dos hijos grandes estaban desconcertados", confesó.

En internet se difundió una versión de la carta a manera de testamento en un aspecto emocional que el famoso tuvo con sus hijos, dicha versión se encuentra disponible en YouTube y está musicalizada, por lo que este se convierte en un clip que toca fibras sensibles ahora que el famoso falleció en la recta final del año 2022.

