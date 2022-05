¿Cuántos episodios hay en cada volumen de la temporada 4 de Stranger Things?

Desde que los Duffer Brothers anunciaron que la tan esperada Temporada 4 de Stranger Things se dividiría en dos volúmenes, los fanáticos se han estado preguntando cuántos de los nueve episodios llegarían en cada fecha de lanzamiento.

La Verdad Noticias informa que, solo una semana antes del lanzamiento del primer volumen, Netflix ha compartido que el Volumen I contendrá los Episodios 1 a 7, y el Volumen II contendrá los Episodios 8 y 9.

Dada la cantidad impar de episodios, era inevitable que un volumen contendría más que el otro, pero esta división definitivamente es una agradable sorpresa para los fanáticos de la serie Stranger Things que pueden ver una parte significativa de los episodios en la fecha de lanzamiento anterior.

Casi todos los episodios de Stranger Things 4 son largos

En una entrevista reciente con Collider, Matt y Ross Duffer revelaron que, si bien toda la temporada es más larga que cualquiera de las anteriores, los episodios 7 y 9 también serán la duración de los largometrajes. De hecho, casi todos los episodios de la temporada 4 son largos.

Ross Duffer explica que la cuarta temporada de Stranger Things tiene casi el doble de la duración de cada una de las temporadas anteriores a pesar de tener solo un episodio adicional, "ni siquiera son nueve, es casi el doble de la duración de sus 800 páginas.

"Es solo una temporada muy, muy larga", dice. La pareja tenía tanta historia para Stranger Things 4 que sabían que no podían contenerla toda en ocho episodios, lo que confirma que le pidieron a Netflix uno más con cosas más extrañas siendo una de las ofertas originales más queridas del streamer, no sorprende que hayan dicho que sí.

¿De que trata la nueva temporada de Stranger Things?

La temporada 4 de Stranger Things comienza seis meses después del final de los eventos de la temporada 3. Los Byers y Eleven se mudaron a California y la mayor parte de la fiesta estaba en su primer año de secundaria, justo en la cúspide de las vacaciones de primavera.

Aunque nuestros héroes se han dispersado por los vientos, si el tráiler de la Temporada 4 es una indicación de que no se mantendrán separados por mucho tiempo, ya que una nueva amenaza entra en la lucha por Hawkins.

La temporada 3 de Stranger Things llegó a Netflix en el verano de 2019 y, después de tres años muy largos, la espera para pasar tiempo con nuestros niños favoritos de los años 80 casi ha terminado.

Stranger Things está protagonizada por Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Priah Ferguson, Brett Gelman, Cara Buono y Mateo Modine.

La temporada 4 también tendrá algunas apariciones especiales emocionantes de estrellas como Jamie Campbell Bower ( The Mortal Instruments: City of Bone) , Eduardo Franco ( Booksmart ),Amybeth McNulty ( Anne with an E ), y el propio rey de las pesadillas, Robert Englund ( A Nightmare on Elm Street ).

