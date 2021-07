¿Cuántos capítulos tiene Loki en Disney Plus?

La serie de Loki en Disney Plus ha fascinado a los internautas, aunque algunos se han cuestionado cuántos capítulos tiene la serie, por lo que en La Verdad Noticias te compartimos todos los detalles del proyecto que reveló su último capítulo en su primera temporada.

Recordamos que en la plataforma streaming se estrenó en junio y presentó su primer capítulo, lo que atrapó a los fanáticos del Universo de Marvel, pues desde que anunciaron la serie del hermano de "Thor", los fans estaban muy emocionados.

Fue en abril de este 2021, que Disney Plus presentó el tráiler oficial de la serie, el proyecto es la tercera serie que sigue a la serie de "Wanda Vision" y "The Falcon and the Winter Soldier", por lo que los internautas quedaron intrigados por la historia interpretada por Tom Hiddleston.

¿Cuánto dura el primer capítulo de Loki?

El primer capítulo de la serie de Marvel dura 51 minutos

Los fanáticos disfrutaron de la historia que duró 51 minutos en su primer capítulo, donde empieza esa secuencia de viaje temporal de “Endgame” en la que Iron Man y compañía regresan a los instantes de Los Vengadores para recuperar el Teseracto, pero fallan debido a que Hulk estaba molesto porque no pudo entrar en el ascensor.

El primer episodio de la serie logró un récord, la plataforma Disney Plus compartió que el primer episodio de la serie del hermano de “Thor” acumuló 731 millones de minutos de visualización, debido a que la audiencia le dedicó el primer capítulo.

Cabe mencionar que cada capítulo del proyecto se estrenó cada semana, mientras que el final se lanzó el pasado 14 de julio, donde los internautas compartieron diversos comentarios de la serie, pues esperan con ansias el lanzamiento del capítulo final.

Recordamos que el estreno de Loki en México fue a través de Disney Plus y el primer capítulo se lanzó el 9 de junio, donde revelaron que la Autoridad de Variación Temporal (TVA) tendría control total de todas las posibilidades del presente y el futuro.

¿Cuántos capítulos tiene Loki y cuántas temporadas tendrá?

Serie de Marvel tiene 6 capítulos en su primera temporada

Los capítulos de la serie de Marvel son 6, pero tras darse a conocer el último capítulo el pasado 14 de julio, dieron a conocer una segunda temporada de la serie de Marvel, pero hasta el momento no han revelado más detalles del ambicioso proyecto que volverá a atrapar a los usuarios.

La noticia de una segunda tras el final del capítulo de la primera temporada, se confirmó mediante una escena post-créditos, lo que dejó entusiasmados a los fanáticos, aunque otros usuarios compartieron un sinfín de memes con respecto a las escenas del último capítulo.

Loki reparto

Famosos actores se unieron al elenco de la serie de Marvel

El reparto de la exitosa serie que se lanzó en la plataforma streaming en su primera temporada son: Tom Hiddlenston con el personaje protagónico, mientras que el actor estadounidense Owen Wilson interpretó a "Mobius"; Gugu Mbatha-Raw interpretó a "Ravonna Renslayer".

La actriz Wunmi Mosaku interpretó a "Cazadora B-15"; la actriz Sophia Di Martino interpretó a "Lady Loki", Eugene Cordero interpretó a "Casey"; Sasha Lane a "Hunter C-20", Richard E. Grant a "Classi Loki" y Erika Coleman como "Florence Schaffner", fueron parte del reparto de la serie de Loki de Marvel.

