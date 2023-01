¿Cuántos capítulos tendrá la supuesta serie del presentador Paco Stanley?

Paco Stanley es considerado como uno de los presentadores favoritos en la historia de la televisión en México, pues no es un secreto que con su carisma logró ganarse el cariño de la gente, quienes tras la noticia de su fallecimiento, se mostraron bastante afectados, es por ello, que muchos productores han pensado en llevar a la pantalla su historia.

Cabe mencionar, que recientemente el programa 'Ventaneando' reveló que uno de los episodios de dicha producción abordaría la amistad que Paco tuvo con Benito Castro.

Sin embargo, en entrevista para el programa vespertino ‘De Primera Mano’, Castro comentó que, hasta el momento, no ha sido contactado por la producción de la bioserie.



Por su parte, en anteriores entrevistas, el comediante y cantante ha manifestado su rechazo para la realización de ese tipo de producciones, lo que él ha opinado que prefiere que “dejen en paz” a su amigo fallecido.



En la parte final del programa 'De Primera Mano', Castro confirmó su rechazo, pues considera que es “de mal gusto” que se haga una serie.

Sobre todo, porque considera que, al realizar una producción de esta magnitud, le causaría dolor a la familia al revivir los hechos trágicos en los que perdió la vida el conductor de ‘Pácatelas’.



Asimismo, destaca que, tanto él como el hijo del conductor, Paul Stanley, coinciden en ese punto de vista, por lo que, consideran que es innecesario que se realice esa bioserie por el sufrimiento que van a ocasionar a la familia.



“Lo he manifestado en varias ocasiones porque pienso que es de mal gusto, sobre todo, una crueldad para la familia de Paco, para su hija, su hijo, su esposa y creo que coincidimos Paul Stanley y yo, a quien yo lo veo como a un hijo”, expresó el comediante.

Respecto del capítulo de la serie en el que se abarcará la amistad entre Castro y Stanley, Benito sostiene que no se han acercado a él.



“Conmigo no ha hablado nadie, ni me han pedido autorización para usar mi nombre ni nada”, manifestó tajante el comediante.



Recientemente, se dio a conocer que la serie producida por Amazon Prime Video contará con la participación de Diego Boneta, Luis Gerardo Méndez, Belinda y Zuria Vega.



Y, aunque no han revelado los papeles que interpretará cada uno, según el programa ‘Ventaneado’, los seis capítulos se enfocarán en una versión de seis personajes clave en aquel evento trágico que terminó con la vida de Paco Stanley.



De acuerdo con el vespertino conducido por Pati Chapoy, el primer episodio estará dedicado a Jorge Gil. El segundo capítulo será enfocado en la versión de Mario Bezares.



Mientras que, en el tercer capítulo se hablará sobre la íntima amistad entre Benito Castro y Paco Stanley. El cuarto episodio de la serie reflejará la versión de Brenda Bezares, esposa de Mario, y la lucha que sostuvo para demostrar la inocencia de su esposo.



El quinto capítulo abordará el testimonio de Paola Durante, quien fue inculpada y, posteriormente, liberada. El capítulo sexto se enfocará en la versión del procurador capitalino, Samuel del Villar.

