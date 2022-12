¿Cuántos años lleva soltero el conductor Marco Antonio Regil?

Marco Antonio Regil, es uno de los conductores más afamados de la televisión mexicana, pues con su talento y carisma, logró llegar a varios hogares con programas como “100 mexicanos dijeron” y “Un minuto para ganar”, por mencionar algunos.



Fue en ‘Envinadas’, donde el conductor reveló a Daniela Luján, Jessica Segura y Mariana Botas, que lleva muchos años soltero, cuando fue cuestionado sobre la época, donde incluso salió con una reina de belleza.

“Hace mucho que no, eso fue hace otra vida, literalmente llevo 14 años soltero”, comentó el conductor sorprendiendo a las actrices, quienes le preguntaron si no ha tenido una relación abierta.

A lo cual no dejó claro si sí o no, pero recordó que le ha tocado sufrir en el ámbito amoroso y a veces ha enfrentado el no ser correspondido por la persona que le interesa.

“Me ha tocado que yo me enamoré, pero esa persona no quiera algo más o que estás con alguien con quien sucede algo físicamente, donde yo quiero algo más, pero esa persona no busca algo más y entiendo cuando las mujeres viven esto”, comentó Regil.

Finalmente, aseguró que cuando no trabajas tu autoestima puedes caer en relaciones con patrones tóxicos.

“Te pasa cuando estás con autoestima baja, porque solo cuando tienes autoestima baja permites esas cosas, porque cuando alguien quiere contigo tiene tiempo, inventa tiempo, tiene ganas, se puede, va, hace o deshace”, comentó el conductor.

