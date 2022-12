¿Cuánto tuvo que pagar Pedro Sola por su error con la mayonesa?

Pedro Sola es catalogado como uno de los conductores favoritos de la televisión mexicana, pues con su carisma, se ha robado el corazón de miles de personas que lo siguen, pero, es imposible de olvidar lo que le sucedió hace varios años con una mayonesa.

Aunque no lo creas, aquel bochornoso episodio en la TV mexicana ocurrió hace 15 años y en esta ocasión te contaremos la fortuna que tuvo que pagar Pedrito Sola por equivocarse de marca. El error comenzó cuando el conductor preparaba una ensalada de pollo, ahí confundió la mayonesa McCormick con la mayonesa Hellmans.

"El toque especial está en ponerle mayonesa McCormick... ¡Ay, perdón! Hellmans", dijo Pedrito y ya no pudo disimular la vergüenza que sentía.

Bastaron algunas horas para que el video se hiciera viral y los memes comenzaran a inundar las redes sociales, aunque la realidad es que este momento en la TV ya es un meme histórico que de vez en vez se vuelve a viralizar en Internet.

¿Cuánto dinero tuvo que pagar Pedro Sola por el error?

Fue el propio Pedro Sola quien decidió romper el silencio, años después, y abrió su corazón para contar cuando dinero tuvo que pagar a TV Azteca por equivocarse de marca. Según explicó, este dinero le fue descontado de su salario, por lo que su sueldo durante mucho tiempo le llegaba con menos dinero.

"Tuve que pagar 75 mil pesos que me descontaron de 5 a la quincena. Yo pensé que me iban a correr, no me corrieron afortunadamente, pero tuve que pagar en abonos, aunque, pues cada quien paga sus errores, fue un error muy duro", enfatizó.

Y tal como reza un buen dicho, el que no aprende de su historia está destinado a repetirla y esto le volvió a pasar a Sola, que años después de su primer error cometió otro fallo, aunque ahora fue con una cerveza. Al darle un trago, la cámara pudo captar su gesto de asco o poco agrado a la bebida.

"Tuve otro fallo con una cerveza, fue una tontería, yo ni bebo cerveza ni mucho menos".

Desde entonces y gracias Pedro, el programa ordenó grabar las menciones de cualquier producto y así evitar algunos errores que terminan por endeudar al talento.

Te puede interesar: Asegura haber hablado con la Virgen de Guadalupe el famoso Pedro Sola