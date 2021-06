¿Cuánto tiempo llevan Shawn Mendes y Camila Cabello?

Shawn Mendes y Camila Cabello son la prueba de que una amistad puede convertirse en una profunda historia de amor, pero ¿Cuánto tiempo llevan?. En La Verdad Noticias te contaremos todos los detalles de esta pareja y su relación que comenzó hace más de siete años.

Para comprender mejor todo comencemos en 2014 cuando Shawn Mendes y Camila Cabello se conocieron en el tour de Austin Mahone (exnovio de ella) y cuando Shawn era una popular estrella en la aplicación Vine, donde versionaba canciones, mientras que Camila triunfaba con el grupo Fifth Harmony.

Ahora en la actualidad podemos incluso compartir los momentos virales de Shawn Mendes y Camila Cabello como novios, los cuales son tan adorables que sus fans se encuentran satisfechos.

Pero no se puede olvidar el momento en que confesaron, para la revista V Magazine, que fue en el tour de Mahone donde se fijaron el uno en el otro. A Shawn le llamó la atención la energía y lo divertida que era ella, mientras que a Camile le llamó la atención cara, ese pelo, y su presencia.

¿Cuándo comenzaron a salir Shawn Mendes y Camila Cabello?

En 2019 fue el momento en que la larga amistad dio inicio con el romance.

Con respecto al inicio de la relación entre Shawn Mendes y Camila Cabello fue él quien dijo en uno de los encuentros que hace con sus fans, donde responde preguntas, que confesó que fue a partir del 4 de julio de 2019 son novios oficialmente.

Para el 2020 ya eran una pareja consolidada los cuales han atravesado toda la situación pandémica ya que sus paseos durante la cuarentena se han convertido en auténticos memes porque, su manera en la estaban vestidos por estar tanto tiempo en casa nos representa a todos.

Pero es que Shawn no se queda corto ya que una de sus mayores muestras de amor ha sido el la desvelación del tráiler del documental sobre su vida el cual está preparando y que se llama ‘Shawn Mendes: In Wonder’, mismo que estará disponible en Netflix.

Resulta que ha confesado que todas las canciones que ha escrito en los últimos tiempos están dedicadas a Camila Cabello, sin duda qué mujer no puede emocionarse con este detalle.

‘‘Ponen mi canción en la radio y yo estoy como: ‘Todo esto es sobre ti. Todas y cada uno de mis temas siempre han sido sobre ti’. Ella me contesta: ‘¿Qué quieres decir?’. ¡Pues que todas hablan de ti! Cada canción que he escrito.”, dice Shawn Mendes.

Desafortunadamente la pareja también ha tenido que pasar malos momentos, sin referirnos a una ruptura sino al momento en que Camila Cabello y Shawn sufrieron un asalto cuando se encontraban en casa.

Rumores fuertes sobre Shawn Mendes y Camila Cabello

La pareja conformada por Shawn Mendes y Camila Cabello ha desatado rumores sobre que ya son un matrimonio.

Fue a finales de 2020 cuando un fuerte rumor comenzó a sonar y es que en una entrevista con Entertainment Tonight, Shawn ha admitido que ha hablado con Camila de comprometerse.

"Sí, por supuesto, creo que si no hablas de ello es como que no lo contemplas, y considero que cuando lo sabes... Lo sabes. Ella es una de mis mejores amigas desde que tengo 15 años. Y no sé, al mismo tiempo sé que somos muy jóvenes, así que no quiero saltar rápido, pero creo que cuando encuentras a la persona, sientes y sabes que la has encontrado".

Shawn Mendes y Camila Cabello a pesar de las críticas logran estar más unidos que nunca y en el concierto de Gente de Zona, al que acudieron en Miami, surgió un nuevo rumor.

¿De qué hablamos en La Verdad Noticias?, resulta que Alexander Delgado, fundador de la banda, compartió el momento en el que se reunieron con Mendes donde el también joven de origen cubano se animó a hablar un poco de español.

Pero fue lo que Alexander dijo en un post lo que causó mayor conmoción ya que en una historia de Instagram agradeció a todos los que asistieron al concierto pero extrañamente se refirió a Shawn como el esposo de Camila al decir: “Gracias a Camila Cabello y su esposo...”.

Todo el rumor sobre un matrimonio entre Shawn Mendes y Camila Cabello cobró más vida cuando Camila re -posteó la historia en su cuenta de Instagram sin corregirlo y simplemente añadiendo “Te quiero hermano”. Tu qué opinas ¿será que los chicos de Gente de Zona saben algo de la pareja que sus fans no?.

Recordemos también que no hace mucho Shawn Mendes y Camila Cabello confirmaban tener una relación de amistad muy cercana con Camilo y Eva Luna al publicar una fotografía juntos.

