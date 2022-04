¿Cuánto le pagaron a Shakira en el Super Bowl 2020?

¿Sabes cuánto costó el show de Shakira en el Super Bowl? La cantante colombiana no recibió ningún pago en efectivo por su participación, sin embargo eso no significa que no hayan ganado en otras cosas, claro, sino prestigio y fama por lo que las convierte en artistas más cotizadas en el medio.

Cabe destacar que aunque no hayan cobrado nada, el diseño del escenario y la actuación fue cubierto por la NFL (la Liga Nacional de Fútbol Americano). Y parece ser que podrían haber dedicado hasta un millón de dólares en el espectáculo.

Si deseas conocer más detalles acerca de la presentación de Shakira y Jennifer López en el Super Bowl, a continuación La Verdad Noticias te comparte más información sobre su vestuario y resultados.

¿Por qué fue “inapropiado” el espectáculo de medio tiempo?

Quejas del espectáculo de JLo y Shakira en el Super Bowl

El medio WFAA informó que obtuvo 1312 quejas del Super Bowl, a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información, algunos espectadores calificaron el espectáculo como inapropiado para una audiencia general.

Una queja relató: El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl fue totalmente inapropiado. El baile en la barra y JLo estaba básicamente usando una tanga. Esto iba más allá del entretenimiento y tenía demasiados bailes sexuales y pornográficos, movimientos y accesorios. ¡No es nada familiar!

Las quejas presentadas a la Comisión Federal de Comunicaciones no prueban una violación a la Ley de Comunicaciones o del reglamento de la comisión y no garantiza que se sancione a la emisora.

Vestuario de Shakira en el Super Bowl

Outfit de Shakira

Shakira vistió tres creaciones realizadas por la firma Dundas World de Peter Dundas y Nicolas Bru. Para abrir el show, la barranquillera usó un traje rojo encendido diseñado por la firma Dundas World. En este vestido Peter Dundas usó 123.000 cristales de Swaroski y para la guitarra Gibson que tocó la cantante se usaron 70.000 deslumbrantes cristales.

Después de remover el corset el traje se convierte en una obra de dos piezas donde es posible apreciar el movimiento de caderas de Shakira y se le agrega a la falda un pareo con el que ella puede lucirse en la danza del vientre.

Shakira usó un tercer traje dorado para bailar el Waka Waka y hacer el set de champeta. Este look, más deportivo que el inicial, es complementado por una chaqueta de Adidas Superstar.

¿Quién fue mejor en el Super Bowl, Shakira o Jennifer López?

La interpretación de Shakira y Jennifer López, y de sus acompañantes fue histórica y representó un punto alto para la cultura latina dentro del deporte más visto en Estados Unidos. En realidad tanto Shakira como J. Lo. hicieron un excelente trabajo en este Super Bowl 2020, cada una entregando todo sobre ellas.

En talento Shakira en el Super Bowl mostró más, pero en cuanto espectáculo Jennifer Lopez sin duda resultó aún más impresionante.

