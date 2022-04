¿Cuánto le pagaron a Johnny Depp cuando fue despedido de Animales Fantásticos 3?

El actor no se fue con las manos vacías tras ser despedido de la saga/Foto: Fotogramas

El actor Johnny Depp recibió una millonaria suma de dinero tras ser despedido por el estudio Warner Bros. de la tercera película de Animales Fantásticos. Aunque muchos fanáticos estuvieron en contra de que Depp dejara el papel de Gellert Grindelwald, lo cierto es que sus escándalos y problemas legales no le permitieron seguir en la saga del Mundo Mágico.

Como te informamos en La Verdad Noticias, en noviembre de 2020 Johnny Depp hizo oficial su salida de Animales Fantásticos 3, después de perder el juicio contra su ex esposa, la actriz Amber Heard, quien acusó al actor de violencia doméstica.

Sin embargo, el actor había firmado un contrato, en el que había una cláusula llamada "pay-or-play", en la que garantizaba y obligaba a una de las partes pagar a otra, aunque esta última se liberara del contrato y no se utilizaran sus servicios. Gracias a este pequeño apartado legal, Depp ganó 16 millones de dólares después de ser despedido.

¿Quién es el nuevo Grindelwald en Animales Fantásticos 3?

Mikkelsen ha sido elogiado por los expertos por su interpretación de Grindelwald/Foto: Espinof

En la tercera entrega de Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore, Johnny Depp fue sustituido por el actor danés Mads Mikkelsen, algo que generó un gran debate entre los fans de la saga creada por J.K. Rowling, ya que algunos estaban a favor, pero muchos en contra.

Cabe destacar que antes de ser obligado a “renunciar” (aunque en realidad fue despedido), Depp ya había grabado algunas escenas para esta película; debido al cambio de actores y por la pandemia, fue que la cinta tuvo que retrasar su estreno.

No obstante, el pasado 14 de abril llegó a los cines la película Animales Fantásticos 3, la cual podría ser la última de la saga (a pesar de que debían ser 5 películas en total) ya que debido a los diversos escándalos que han rodeado al filme no sólo por la controversia de Depp, sino también de otros actores, Warner Bros. dijo que si esta cinta no tenía éxito en taquilla, no iban a desarrollar más esta historia.

¿Qué papeles le quitaron a Johnny Depp?

Depp tampoco volverá a interpretar a su personaje de Piratas del Caribe/Foto: Hobby consolas

Depp, quien participó en la primera y segunda parte de Animales Fantásticos, no sólo perdió su personaje de Gellert Grindelwald en esta saga a cargo de Warner Bros., sino que también se hizo oficial que ya no interpretaría el personaje de Jack Sparrow en la famosa franquicia de Disney, Piratas del Caribe, donde realizó cinco películas.

Aunque se ha rumorado que la salida de Depp de Disney no fue por sus problemas legales, sino porque la compañía planea “reiniciar” la franquicia, algo que no está confirmado. Actualmente Johnny Depp y Amber Heard están de regreso en la corte por una nueva demanda millonaria, donde se ha revelado que ambos actores ejercieron violencia y abusos el uno al otro durante su ex matrimonio.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!