¿Cuánto le pagan a los jugadores de Exatlón?

Por increíble que parezca, muchos atletas panamericanos, olímpicos y hasta profesionales mexicanos prefieren mejor participar en Exatlón México que representar a nuestro país en cualquier competencia internacional, pues en TV Azteca les pagan lo que en las representaciones nacionales jamás les llegarán a dar.

Dulce Figueroa, campeona panamericana y mundial juvenil en 2019 y una de las mejores exponentes mexicanas de frontenis es una de ellas, quien decidió no ir a un Mundial para entrar a la quinta temporada del programa más extremo y demandante de TV Azteca pues “es una oportunidad que no se te presenta dos veces, es muy difícil entrar. Copas del mundo habrá más adelante, el siguiente año hay uno, y Exatlón me iba a dar herramientas para mi deporte”, indicó.

Otra es Norma Palafox, exdelantera de Chivas, quien decidió dejar la Liga MX Femenil para integrarse al reality show, por lo que le iban a pagar en el Exatlón y que era muchísimo más de lo que percibía como futbolista.

¿Cuánto ganan los atletas del Exatlón México?

Cada quien tiene sus razones y cada cuál asumirá las consecuencias, aunque lo que sí es un hecho es que volverse deportista de alto rendimiento en México es cada día más difícil y, por qué no decirlo, quizá hasta más ingrato y por lo que los atletas deben buscar más y mejores alternativas.

Según se informó en Radio Fórmula, el también futbolista Patricio ‘Pato’ Araujo llegó a percibir hasta 100 mil pesos semanales, mientras que las caras menos conocidas reciben unos 15 mil pesos cada ocho días.

¿Cuánto paga la beca Conade?

Eso en comparación con las becas de la Conade es mucho, pues varían entre 17 y 21 mil pesos mensuales y, eso, si se ubican entre los primeros 10 de su disciplina pues el monto de las mismas se establecen dependiendo de sus logros deportivos

Quienes no están entre los mejores de su deporte apenas alcanzan unos 6 mil pesos, según indicó la mismísima Ana Guevara , presidenta de la Conade, ante la Cámara de Diputados.

