¿Cuánto ganó Steve por el programa de "Las Pistas de Blue"?

La estrella de “Las Pistas de Blue”, Steve Burns, reapareció recientemente después de 19 años para charlar con sus viejos amigos logrando convertirse en tendencia en redes sociales con miles de mensajes de sus fans.

El amado presentador regresó para conversar con fanáticos adultos sobre su salida del programa y todo lo que ha cambiado, algo a lo que muchos reaccionaron con fuerza. Burns habló sobre lo mucho que significó para él la ayuda de los espectadores y cómo todavía lo ayudan hoy.

Mientras que Steve de "Las pistas de Blue" celebra los 25 años del show es cierto que el bien ganado ingreso de Burns por Blue’s Clues fue parte de esa ayuda. Entonces, ¿cuál es exactamente su patrimonio neto?.

¿Cuál es el patrimonio neto de Steve Burns?

Steve Burns tiene tiene una fortuna de millones de dólares

El ex- presentador de Nickelodeon acumuló un patrimonio neto impresionante gracias a su tiempo en el programa; según Celebrity Net Worth, Steve Burns tiene un valor aproximado de $10 millones de dólares.

Sin embargo, Burns, a quien puedes encontrar en Instagram como @steveburnsalive también es inteligente con sus inversiones. De hecho, compró una casa en Brooklyn en 2007 por $770,000 de dólares que vendió en 2020 por $3.35 millones.

Tras dejar “Las pistas de Blue” Steve lanzó su álbum debut, "Songs for Dustmites", fundó una banda llamada Steve Burns and the Struggle y apareció en varias películas y series como "Netherbeast Incorporated" y "Deep Sea Recovery Efforts".

¿Dónde puedo ver las pistas de Blue?

Blue´s Clues se estrenó en 1996

Actualmente, “Las Pistas de Blue” está disponible en Clarovideo y Paramount+, misma plataforma donde encuentras la nueva temporada de iCarly no apta para niños como te revelamos en La Verdad Noticias anteriormente.

Las Pistas de Blue fue protagonizada por Steve durante seis temporadas; tras su salida en 2002 fue reemplazado por Donovan Patton, quien estuvo hasta el frente del programa hasta 2006. Ahora, Josh de la Cruz encabeza el reboot.

