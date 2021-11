¿Cuánto ganó Luis Miguel con su serie en Netflix luego de tres temporadas?

Quienes ya vieron la bioserie de “El Sol” sabrán que ya el primer capítulo es enganchante y ahora que ha dicho fin la pregunta que queda en el aire es ¿Cuánto ganó Luis Miguel con su serie en Netflix?.

Sin duda, aceptar la filmación de esta ficción, basada en hechos reales, cuando el cantante había sido bastante reservado con su vida privada, debió estar de por medio una buena suma de dinero.

Y es que la serie habló prácticamente de todo, lo único que se omitió fue su relación de él y “La Chule”, por lo que solo se hizo una mención en ‘Luis Miguel, la serie’ de Aracely Arambula.

¿Cuánto ganó Luis Miguel con su serie?

El monto es impresionante, sobre todo por lo que provocó entre los fans.

Tomemos como base que luego de su estreno en abril de 2018, las ganancias de Luis Miguel superaron los cinco millones de dólares, que fue el resultado del apoyo que recibió de parte de su amigo Carlos Bremer en la negociación para la serie de Netflix, dado a conocer por Forbes México.

Lo cierto es que no hay un monto específico de ¿Cuánto ganó Luis Miguel con su serie de Netflix?, sin embargo, si nos basamos en lo que dijo Carlos Bremer, presidente de grupo VALUE, la compañía inversora detrás de ‘Luis Miguel, la serie’, que si él estuviera en el lugar del artista, no aceptaría menos de 10 millones de dólares por cada una de las siguientes temporadas.

Además, ‘Luis Miguel, la serie’, significó un repunte en la vida artística de “El Sol” ya que su tema “Culpable o no” batió récords en Spotify aumentando 4 mil % sus reproducciones, debido a que el tema cerró uno de los capítulos más emotivos de la primera temporada.

Si se habla en términos generales, el catálogo musical del cantante incrementó en 200% sus reproducciones en esta plataforma de streaming.

‘Luis Miguel, la serie’ tercera temporada

¿Cuánto ganó Luis Miguel con su serie? No lo sabremos, pero sí el final de esta bioserie.

La tercera fue la última temporada de ‘Luis Miguel, la serie’ y se estrenó el pasado 28 de octubre de 2021 en Netflix, la cual tiene solo seis capítulos, suficientes para una explosión de emoción y así cerrar su historia.

Esta tuvo nuevos personajes, y la historia continuó desarrollándose en dos épocas distintas. En una, Luis Miguel (Diego Boneta) intenta reafirmar su carrera en los mercados de habla inglesa y conoce a Mariah (Jade Ewen).

Mientras que en la otra, se enfrenta a nuevos desafíos personales y profesionales que amenazan todo aquello por lo que ha trabajado durante sus 30 años de trayectoria musical.

Además, en la última entrega se cuenta cómo ‘El Sol’ recibió la propuesta para realizar una serie sobre su vida. Por lo que solo nos queda imaginarnos la gran suma de cuánto ganó Luis Miguel con su serie en Netflix.

