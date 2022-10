¿Cuánto ganó Bad Bunny por su gira de 30 conciertos?

Antes de autodenominarse Bad Bunny, Benito Antonio Martínez Ocasio se dedicaba a dos actividades principales: ir a la universidad y trabajar como empacador en una tienda; sin embargo, agregó una tercera a su rutina habitual: crear música de forma independiente.

Lo que parecía un pasatiempo, se convirtió en un salto fortuito a la fama. Tras ser descubierto por el productor DJ Luian, Benito logró posicionarse como uno de los máximos exponentes de la música urbana en su natal Puerto Rico y, en la actualidad, prácticamente en todo el mundo.

Benito nació el 10 de marzo de 1994 en la ciudad de Vega Baja, en Puerto Rico. Desde muy pequeño, demostró tener una vena artística, pues no solo formó parte del coro de la iglesia, sino que también se inscribió a varios concursos de talentos de su escuela.

El ascenso de Bad Bunny a la fama

Pese haber nacido en una comunidad con pocos habitantes, Bad Bunny se graduó de la carrera universitaria de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Puerto Rico, lo que le ayudó a crear sus primeros temas independientes como “Diles”, el cual compartió en la plataforma SoundCloud, y lo que le valió ser descubierto por DJ Luian.

El productor Luian, quien había trabajado con el cantante Don Omar en su álbum “Meet the Orphans” en 2010, acogió a Benito en su disquera Hear This Music; aunque la empresa y él rompieron relaciones de negocios muy pronto. Bad Bunny aseguró que, debido a que la compañía no quería que él sacara un álbum en específico, fue que decidió retirarse con su proyecto musical en ascenso.

Benito logró escalar en el mundo del espectáculo y comenzó a colaborar con artistas de talla internacional, tales como Karol G, Becky G, Daddy Yankee, J Balvin, JLo, Drake, por mencionar solo algunos. En 2020, Bad Bunny se convirtió en el artista más escuchado del año y su álbum “El último tour del mundo” se posicionó en el primer lugar de la lista US Billboard 200.

¿Cuánto cobra Bad Bunny por cada concierto?

De acuerdo con el sitio Celebrity Net Worth, la plataforma que estima la riqueza generada por las personalidades del mundo del espectáculo, Bad Bunny ha generado más de 8,4 millones de dólares y 3,6 millones de dólares en las plataformas Spotify y YouTube, respectivamente.

El sitio Pollstar, que se encarga de brindar un valor estimado a los conciertos de los cantantes alrededor del mundo, informó que “El Conejo Malo” obtiene cerca de 257.000 dólares por cada presentación que ofrece. En su reciente gira “Bad Bunny: World’s Hottest Tour”, el intérprete de “Titi Me Preguntó” concederá 30 conciertos alrededor del mundo, lo que se traducirá en ganancias superiores a los 7,7 millones de dólares.

Hasta el momento, los portales antes mencionados valoran la fortuna de Bad Bunny en 18 millones de dólares a sus 28 años de edad.

