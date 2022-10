¿Cuánto ganan los famosos en Masterchef Celebrity México 2022?

En México, los sueldos que las celebridades cobran por episodio de Masterchef Celebrity México no es tan alto como en países de Europa, como España, no obstante, no les va nada mal, pues se estima que el talento en México cobra alrededor de 1,200 dólares por episodio (24 mil 630 pesos mexicanos).

En la versión mexicana se suelen rodar 18 episodios por temporada, así que el famoso que gane el título como el mejor en la edición celebrity se embolsará 21 mil 600 dólares (443 mil 352 pesos mexicanos) únicamente por el rodaje del programa (y a eso habrá que sumar el premio en efectivo que se lleve el ganador).

En la versión de México, lo que la celebridad gana en efectivo es para el/ ella y no debe donar lo ganado.

¿Cuánto ganan los famosos en Masterchef Celebrity España?

La versión de Masterchef Celebrity española paga considerablemente mejor al talento, pero también recordemos que la nación europea es un país de primer mundo, y por lo tanto, los sueldos son mayores.

En España, se suelen rodar 15 episodios por temporada y de acuerdo con el medio español "El Televisero", el sueldo semanal para cada celebridad es es ¡15 mil euros! ¡Como lo lees! Lo que equivaldría a 352 mil 324 pesos mexicanos.

Así, el campeón de cada edición de Masterchef Celebrity España, que haya rodado los 15 episodios estaría embolsándose la cantidad de 225 mil euros, lo que equivale a 5 millones 284 mil 867 pesos mexicanos.

Eso sí, el ganador de cada edición Celebrity en España NO se queda con el premio en efectivo para él (ella), sino que la personalidad dona lo ganado a la caridad; a una ong o fundación que ellos hayan elegido desde su entrada al programa, así que sólo se queda con el dinero que cobró por rodar cada episodio.

