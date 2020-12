¿Cuánto ganan Mariah Carey y Micheal Bublé por sus éxitos navideños?

La navidad trae consigo los tradicionales villancicos, pero también marca la llegada de las canciones navideñas lanzadas por algunas de las celebridades más famosas.

En México, “Santa Claus llegó a la Ciudad” de Luis Miguel, es un clásico inolvidable, pero, otros éxitos de cantantes como Mariah Carey y Micheal Bublé también hacen su aparición.

Por ejemplo, 'All i want for Christmas is you' de Mariah Carey, suena en fiestas, tiendas departamentales, estaciones de radio y plataformas de streaming de todo el mundo.

Luis Miguel, Mariah Carey y Michael Bublé, son los favoritos de cada navidad

Pero, una duda que muchos tenemos es, ¿cuánto ganan estos famosos por sus éxitos navideños? En La Verdad Noticias te lo decimos.

¡Esto ganan los famosos por sus canciones navideñas!

Mariah Carey es una de las más emblemáticas “cantantes navideñas” con temas como 'All i want for Christmas is you' lanzada en 1994, pero que cada año domina las listas de popularidad.

En 2019, el tema se colocó en el primer lugar de Billboard, y al parecer este 2020 también estará en el número uno de la Hot 100 y Global 200.

Michael Bublé, es otro sinónimo de la navidad. Este 2020, “It's Beginning to Look a lot like Christmas” ya se encuentra en el Top 10 del Global 100 de Billboard.

Según el ranking revelado por Celebrity Networth, cada diciembre, Mariah Carey obtiene alrededor de 600 mil dólares en regalías por sus éxitos navideños, mientras que Michael Bublé recibe 5 mil 500 dólares por su música.

