¿Cuánto gana Yanet García en OnlyFans?

Yanet García mejor conocida como “La chica del clima”, se ha posicionado como una de las mujeres más guapas de las redes sociales, pues no es un secreto que ha logrado cautivar a más de uno, con las sensuales fotografías que comparte en su cuenta de OnlyFans.

Tiene más de un año que Yanet García abrió una cuenta de OnlyFans para vender contenido erótico y exclusivo para quien esté dispuesto a pagar por ver su cuerpo y en su momento, la presentadora causó polémica al dar a conocer esta noticia, pero actualmente es una de las modelos más exitosas dentro de México en esta plataforma.

La influencer Yanet García

Actualmente, Yanet tiene configurado su perfil de tal forma que no se puede ver el número de seguidores que tiene en OnlyFans; sin embargo, según dio a conocer la revista “TV Notas”, la Chica del Clima tendría alrededor de 5 mil suscriptores en dicho sitio, pero internautas aseguraron en redes sociales que nada más contaría con 2 mil.

García cobra a cada suscriptor USD 20 al mes, por lo que, si los datos de “TV Notas” son reales, ganaría 2 millones de pesos mensuales. Si tuviera 2 mil seguidores, alcanzaría los 400 mil pesos al mes, aunque esto depende de cuánto puedan cambiar los números de personas suscritas.

En agosto de este año trascendió en redes sociales que, Yanet García ganaría al mes 1 millón 50 mil pesos, pero esta información no ha sido confirmada por la presentadora.

Debido a las restricciones que mantiene la modelo en su perfil de OnlyFans, no es posible que sitios que analizan las estadísticas de la plataforma comparen su cuenta con la de otras usuarias que venden contenido.

Según reportó “TV Notas”, Yanet habría compartido con sus personas más cercanas que durante sus primeros días vendiendo contenido erótico logró ganar 800 mil pesos, logrando rebasar sus propias expectativas.

Gracias al éxito que ha tenido la ex presentadora de “Hoy”, no solo en OnlyFans, sino también a lo largo de su carrera en televisión, hace unos meses presumió que logró hacer realidad su sueño de comprar un lujoso departamento en Manhattan, Nueva York, algo que por un tiempo pensó que no era posible.

Yanet García mejor conocida como "La chica del clima"

En cuanto a números en México, Celia Lora sería la usuaria que más genera ganancias en OnlyFans, pues por suscripción también cobra USD 20 y supuestamente cuenta con 20 mil suscriptores, aunque su perfil tampoco permite el acceso a estos datos.

Yanet García, de 31 años, originaria de Nuevo León, inició su carrera en la pantalla chica gracias a que el presentador Mauro Morales, la invitó a dar el clima en Televisa Monterrey, dentro del programa "Gente Regia".

Gracias a la atención que logró alcanzar la joven, fue invitada a participar en revistas para adultos como Playboy, gracias a la cual su popularidad saltó a nivel nacional.

Luego de un tiempo, Yanet decidió mudarse a la Ciudad de México y ahí se sumó a las filas del programa más importante de Televisa, “Hoy”, también presentando el clima. La modelo no se detuvo ahí, pues continuó su carrera en televisión de la mano de Univision, en Estados Unidos, donde actualmente vive.

Te puede interesar: Yanet García presume su mejor vista y enloquece a sus fans en redes sociales.