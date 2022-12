¿Cuánto duraron de novios Justin Bieber y Selena Gomez?

Pese a que Justin Bieber está casado con Hailey, recientemente se ha viralizado el noviazgo que tuvo con la cantante Selena Gomez, y en La Verdad Noticias te compartimos algunos detalles de lo que pasó en su relación amorosa, que terminó en medio del escándalo y la traición.

La cantante y el esposo de Hailey estuvieron saliendo por 7 años, aunque en varias ocasiones terminaron su noviazgo, pero, fue hasta el año 2018, que terminar de manera definitiva su historia de amor, lo que fue para la famosa un momento difícil.

Pero, a los pocos meses de ese mismo año, en septiembre, el cantante se casó con la modelo Hailey por el civil. Al siguiente año 2019, la pareja se casó por la iglesia, donde estuvieron acompañados de familiares y amigos cercanos.

¿Qué canción le dedicó Selena Gómez a Justin Bieber?

A pesar de que los cantantes tomaron rumbos diferentes, los fans no olvidan cuáles son las canciones que Selena le dedicó a Bieber y fueron "Love Will Remember" tema que se lanzó en el 2013, así como el tema "Come & Get It".

En el 2014 lanzó la canción "The Heart Wants What It Wants", mientras que en la melodía "Same Old Love", retrató su cansancio por lo que estaba pasando en su relación, pero con el tema "Lose You To Love Me", que se lanzó en el 2020, cerró ese capítulo de su vida.

¿Qué canción le hizo Justin a Selena?

Mientras que Justin lanzó el tema "Nothing Like Us" en el 2013, donde dice que quiere darle todo lo que se merece. De igual forma, se cree que le escribió a Selena la canción "Heartbreaker", donde lamenta lo difícil que no es tener tiempo a solas con ella.

También comentan que Justin Bieber le dedicó "Where Are Ü Know", "Mark My Words", "Sorry", "What Do You Mean?", "Ghost", donde la letra de la canción dice que si no puede estar cerca de ella, se conformará con su fantasma.

