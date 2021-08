¿Cuánto dinero tiene Tom Holland a los 25 años?

Tom Holland es uno de los actores más populares en la actualidad gracias a su trabajo como el Peter Parker de las películas de Marvel, estrenándose en Spider-Man: Homecoming, la película que lo catapultó a la fama internacional.

El actor de 25 años ya había llamado la atención de Hollywood después de interpretar a Billy Elliot en un musical de teatro. Gracias a sus habilidades como bailarín y acróbata, su Spider-Man es uno de los más completos que hemos visto en la pantalla grande.

Holland está a punto de romper nuevamente las pantallas de todo el mundo con el estreno de Spider-Man: No Way Home, con la que recibirá una gran cantidad de dinero por su exhibición en salas de cine a nivel mundial, posicionándose como uno de los actores mejor pagados de Sony.

¿Cuánto dinero tiene Tom Holland?

El actor británico está haciendo muchísimo dinero con Marvel y Sony.

De acuerdo con el portal Play with Money, el actor británico tiene unas ganancias estimadas de 58 millones de dólares, cantidad que arrastra desde julio de 2020, cuando se estrenó Spider-Man: Far from Home.

El medio explicó que entre los factores que toma en cuenta para sacar las ganancias de los actores son los pagos por adelantado, el beneficio de la participación, ingresos residuales, endosos y trabajos de publicidad. En suma, la fortuna de Tom Holland ronda los 185 millones de dólares.

El portal Celebrity Net Worth señala que Holland ganó 250 mil dólares por su breve aparición en Capitán América: Civil War; 500 mil dólares por Spiderman: Homecoming, más 1.5 millones por bonificaciones por Spiderman: Far from Home y 3 millones por su aparición en Avengers: End Game.

Tom Holland y Zendaya

La pareja ya protagonizó tres películas junta.

Mientras el mundo enloquecía con el nuevo tráiler de Spider-Man: No Way Home, sus protagonistas Tom Holland y Zendaya continúan escribiendo un romance que tiene a los fanáticos del arácnido igual de enloquecidos.

Recientemente, medios de espectáculos vieron a ambos intérpretes muy juntitos en una boda, en la que compartieron varios momentos juntos e incluso algunas fotos en las que lucen una relación cariñosa, generando todo tipo de reacciones en redes sociales.

