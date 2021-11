¿Cuánto dinero tiene Kim Kardashian? Te compartimos que en octubre de 2020 se estimó la fortuna de Kim en 780 millones de dólares. Según Forbes, la marca de belleza de Kim 'KKW Beauty' genera sus mayores beneficios y, por ejemplo, hace un par de años, recaudó un total de 100 millones de dólares. Kim es la propietaria absoluta de la empresa.

No olvidemos su reciente lanzamiento de 'prendas que potencian la forma del cuerpo' 'Skims', con la que ganó dos millones en tan solo unos minutos tras activar su tienda online por primera vez.

Y quizás no te acuerdes, pero hace unos cinco años, había una 'app' para el móvil, un juego: de la modelo Kim Kardashian: Hollywood, que en 2016 consiguió 45 millones de descargas e hizo 160 millones de dólares.

¿Cuánto dinero gana Kim Kardashian al año?

Kim Kardashian cobra millones por sus publicaciones en Instagram

Kim Kardashian quién tiene medidas perfectas reveló recientemente que puede ganar más dinero con una publicación de Instagram vendiendo o patrocinando artículos en lugar de rodar una temporada completa de 'Keeping Up with the Kardashians'.

De manera realista, podemos publicar algo en las redes sociales y ganar más de lo que hacemos en toda una temporada". Buzzfeed ha estimado que Kim gana entre 4 y 6 millones de dólares por temporada en KUWTK

¿Cuánto dinero gana Kim Kardashian en Instagram?

La diva se embolsa nada más y nada menos que 900 dólares por foto

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, la diva se embolsa nada más y nada menos que 900 dólares por foto, no está nada mal ya que hay mucha gente que ni trabajando un mes factura el dinero que ella obtiene en un día.

La declarada multimillonaria Kim declaró que gana entre 300.000 y 500.000 dólares por una sola publicación de Instagram. Hasta el momento es la miembro de las Kardashian más rica. Porque, aunque la pandemia debilitó las ventas de su KKW Beauty, su compañía de cosméticos fue valorada en mil millones en junio después de que vendiera 20% a Coty.

¿Quién tiene más dinero Kim o Kylie?

La fortuna de Kim se estima en 780 millones de dólares

Mientras que la fortuna de Kim se estima en 780 millones de dólares según la revista forbes. Esto puede cambiar porque la 'celeb' se va a divorciar de Kanye y, según Page Six, hay un acuerdo prematrimonial con el que, atención, ganaría un millón de dólares por cada año de casada (llevan seis años) y se quedaría todos los regalos de Kanye, incluidos millones de dólares de arte y joyas.

Lo estás pensando, ¿no? Efectivamente, si Kim vendiera algunos de esos regalos (por ejemplo) y, si las previsiones de ventas de sus marcas siguen como están, la fortuna de Kim podría superar a la de su hermana Kylie Jenner en breve estimada en un billón de dólares.

Ahora conoces cuánto dinero tiene Kim Kardashian y cómo su fortuna sigue en aumento día con día.

