¿Cuánto dinero ganó Manelyk por participar en Resistiré?

El reality show Resistiré concluyó hace varios años sus grabaciones en Chile, donde medios locales revelaron algunos de los sueldos que negociaron sus concursantes, entre ellos el de Manelyk González, para su participación.

La participante de Acapulco Shore, quien se caracterizó por ser polémica y tener problemas con Aida, el portal Biobiochile aseguró que estuvo en pláticas para recibir una remuneración de 2 millones 400 mil pesos chilenos semanales, en pesos mexicanos son 115 mil 353.50.

La joven permaneció 11 semanas en este proyecto que fue la colaboración del Canal Mega, MTV y TV Azteca, lo que significa que percibió 1 millón 268 mil 888 pesos mexicanos.

Los romances de Manelyk en Resistiré

Más allá del dinero, Mane pudo flechar a varios participantes como Clovis y Dino, quienes la pretendieron durante todo el proyecto.

Sin embargo, este proyecto no llenó las expectativas de los directivos porque en Chile no logró a alcanzar los buenos ratings que han tenido algunos de sus reality shows como Doble tentación, Amor a prueba, ¿Volverías con ex?, entre otros.

Los niveles de audiencia se mantenían en 10 puntos, mientras que Resistiré en sus buenos días obtuvo 8.

Manelyk regresa a Televisa a Las Estrellas Bailan en Hoy

Recientemente, se dio a conocer que la influencer, modelo y empresaria mexicana Manelyk ha regresado a Televisa y logro causar gran revuelo, por el hecho de que sufrió descuido con su vestido. Todo parece indicar que Manelyk regresó a la nueva temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy junto a Luis el Potro Caballero.

Este lunes 10 de octubre dio inicio “Las Estrellas Bailan en Hoy” en su edición Campeón de Campeones, y la famosa más esperada de esta temporada es Manelyk, quien estuvo en la tercera temporada con Carlos Speitzer, aunque dio a conocer en su momento que no sabía quién sería su pareja de baile.

